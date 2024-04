Il 15 aprile la Giornata del Made in Italy: ecco l’elenco degli eventi dedicati all’innovazione digitale, all’industria e alla formazione

Sono circa 400 gli eventi e le iniziative in programma per la Giornata del Made in Italy che il 15 aprile – anniversario della nascita di Leonardo Da Vinci, nel 1452 –, celebra la creatività e l’eccellenza italiana.

La giornata è stata istituita a fine dicembre 2023 con la Legge Quadro per il Made in Italy, che mira a sostenere e promuovere, sia a livello nazionale che internazionale, le eccellenze produttive e il patrimonio culturale del nostro Paese.

Una giornata per celebrare il Made in Italy

Nell’ambito della Giornata sono previsti eventi – presso le istituzioni, le scuole, le imprese – con l’obiettivo di:

riconoscere al Made in Italy il ruolo sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale del Paese, anche in relazione al suo patrimonio identitario

responsabilizzare l’opinione pubblica per promuovere la tutela del valore e delle qualità peculiari delle opere e dei prodotti italiani

sensibilizzare i giovani a scegliere le professioni artigianali e creative legate alle eccellenza delle nostre manifatture.

L’iniziativa vede il coinvolgimento di un ampio spettro di partecipanti, tra cui i più rinomati esponenti creativi dell’Italia, imprese, associazioni di categoria, istituzioni educative e governative, tutti uniti per promuovere i settori simbolo del Made in Italy come l’industria, la moda, l’arredo, e molti altri.

Con il supporto del Ministero degli Affari esteri e l’ICE, l’evento si estende anche oltre i confini nazionali, coinvolgendo oltre 50 sedi in tutto il mondo.

Un totale di 400 iniziative sono state approvate, con l’obiettivo di trasmettere valori e competenze ai futuri imprenditori, stimolando l’interesse degli studenti per le opportunità professionali legate al Made in Italy.

Gli eventi, che spaziano dal culturale al tecnologico, mirano a evidenziare come le filiere italiane siano essenziali per il rafforzamento e la promozione del Made in Italy a livello globale, attraverso attività sia in presenza che online. Diversi appuntamenti sono dedicati all’innovazione digitale e all’industria e la formazione presso le scuole.

Giornata del Made in Italy, gli eventi dedicati all’innovazione digitale

Nel corso di aprile, un ricco calendario di eventi è pronto a illuminare l’Italia sul fronte dell’innovazione e del digitale, coinvolgendo diverse città in una serie di iniziative focalizzate sul rafforzamento e la valorizzazione del Made in Italy attraverso la tecnologia e la trasformazione digitale.

Il 15 aprile, Accenture Italia terrà un evento online dedicato a 200 studenti delle università italiane, per discutere di come l’innovazione e la trasformazione digitale possano sostenere il Made in Italy, arricchito da esempi concreti e una campagna di comunicazione sui social. Oltre all’evento sarà avviata una campagna di comunicazione sui social media e gli uffici di Accenture di Milano e Roma saranno illuminati con il tricolore.

Lo stesso giorno, Confindustria Verona esplorerà il tema “Industria 5.0: tra tecnologia digitale e risorse umane”, puntando a sensibilizzare sul ruolo delle tecnologie e dell’innovazione industriale.

Il 9 e 10 aprile Rimini ospiterà la settimana dedicata ai Software Italiani, Isweek, offrendo un evento ibrido che punta a stimolare la conoscenza e l’adozione di soluzioni IT italiane.

Dal 17 al 19 aprile, Google Italia a Bergamo si concentrerà sull’intelligenza artificiale e il suo impatto sui settori di eccellenza italiani, offrendo anche consulenze gratuite e una giornata di formazione su IA e machine learning.

Il 16 aprile a Napoli, l’EDIH Pride discuterà le opportunità offerte dal Polo Europeo per le PMI italiane nel contesto della trasformazione digitale, con un focus sul tessuto produttivo campano.

La Regione Emilia-Romagna, il 15 aprile a Faenza, avvierà un dialogo su come la legge nazionale possa valorizzare il patrimonio culturale e produttivo regionale, con un focus su musei e patrimonio culturale del made in Italy.

Infine, l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, il 16 aprile, insieme alla Camera di Commercio locale, punterà a sostenere l’innovazione nei settori agroalimentare e moda, valorizzando il binomio tradizione-innovazione nel territorio calabrese.

Eventi che riflettono un movimento nazionale verso l’innovazione e il digitale, sottolineando il ruolo cruciale della tecnologia nel rafforzare il Made in Italy e promuovere la crescita sostenibile e umanocentrica dell’industria italiana.

Industria e formazione, gli eventi in programma

Tanti anche gli eventi focalizzati su industria e formazione per le scuole in diverse località italiane, offrendo agli studenti un’ampia panoramica delle opportunità lavorative e formative nel settore manifatturiero e tecnologico.

Il 15 aprile, a Bologna, Acimac e Ucima (Confindustria) ospiteranno un evento dedicato ai settori della tecnologia dei Beni Strumentali, mirato a far conoscere ai giovani le potenzialità del comparto tecnologico dell’Emilia-Romagna, con un focus su Ricerca & Sviluppo, Internazionalizzazione e Ingegneria sostenibile.

Lo stesso giorno, la Regione Lazio a Roma presenterà le strategie regionali per il sostegno delle eccellenze e la promozione del Made in Italy, valorizzando le imprese locali in settori chiave come manifatturiero, moda, aerospazio e AI.

Il 22 aprile, Confindustria Taranto organizza un evento a Grottaglie (TA) presso Zanzar Spa, un’eccellenza del settore metalmeccanico, per trasferire ai giovani i valori dell’italianità e dell’appartenenza territoriale.

Dal 15 aprile al 10 maggio, il Comitato Leonardo apre gli stabilimenti degli associati al pubblico in tutta Italia, con un’attenzione speciale ai giovani, supportando il progetto del Liceo del Made in Italy.

Il 17 aprile, Bitron a Grugliasco (TO) offre una giornata di presentazione aziendale e workshop, collegando l’evento alle attività di recruiting universitario.

Assocarta il 15 aprile al Muse di Trento dedica l’evento “Carta: il Made in Italy sostenibile”, con un format interattivo che esplora la sostenibilità dell’industria cartaria e il suo ruolo nel Made in Italy.

Anima propone Open Day in fabbrica il 15 e il 22 aprile, consentendo agli studenti di visitare le aziende associate e creare sinergie con gli istituti scolastici locali.

Dallara il 19 aprile a Varano de’ Melegari apre le porte alle scuole medie locali per scoprire la Dallara Academy e i reparti aziendali, offrendo una visione approfondita dell’azienda.

Infine, Acimga organizza dal 15 al 19 aprile eventi per le giovani generazioni e gli istituti professionali e tecnici nel settore delle macchine per l’industria grafica, con il coinvolgimento delle associazioni della filiera.

Questi eventi rappresentano un’opportunità significativa per gli studenti di scoprire da vicino le industrie e le eccellenze italiane, aprendo le porte a future carriere nel settore tecnologico e manifatturiero.