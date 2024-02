Il Mimit si riorganizza: una nuova struttura per potenziare il Made in Italy e supportare le imprese

Quattro dipartimenti e nove direzioni generali: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) cambia forma per rispondere alle esigenze delle imprese. La ristrutturazione del ministero con sede a palazzo Piacentini è in linea la “legge sul made in Italy”, varata dal Parlamento, che disegna un quadro coerente delle eccellenze produttive italiane, per creare il terreno per gli investimenti, la produzione, l’occupazione.

Un percorso iniziato il 18 dicembre scorso e che si è concluso dopo poco più di due mesi con la nomina dei dirigenti e delle dirigenti nelle specifiche divisioni in capo ai 4 Dipartimenti e alle 9 direzioni generali.

Ogni nuovo dipartimento risponde a una determinata mission e, oltre agli uffici staff, si compone di Direzioni Generali e/o Unità di Missione.

Dipartimento per le politiche per le imprese

Il Dipartimento per le politiche per le imprese esercita le competenze del Ministero in materia di:

studio, ricerca, indagine statistica, elaborazione e attuazione delle politiche e degli interventi a sostegno del tessuto produttivo ed economico nazionale

elaborazione di politiche per la tutela e la promozione del made in Italy

strategie e programmi di riconversione industriale, di gestione delle crisi e amministrazione straordinaria di impresa, di attrazione e sblocco degli investimenti nazionali ed esteri.

Sarà guidato da Amedeo Teti e si occuperà di garantire gli strumenti necessari per realizzare gli investimenti attraverso due direzioni generali: una dedicata agli incentivi per le imprese e una direzione dedicata alla politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il Made in Italy.

A queste due direzioni si affiancano altrettante Unità di Missione: l’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e l’Unità di missione attrazione e sblocco investimenti.

Il Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie

Il Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie – in raccordo con le altre Amministrazioni competenti, e ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) – esercita le competenze del Ministero in materia di studio, ricerca, indagine statistica, normativa, regolamentazione, sperimentazione, azioni di sostegno allo sviluppo della domanda e dell’offerta e coordinamento strategico dei servizi territoriali, nei settori delle comunicazioni elettroniche, a banda ultralarga, della radio, della televisione e delle tecnologie dell’informazione.

Si occupa, inoltre, di affidamento dei servizi postali e di elaborazione e attuazione delle politiche relative alle nuove tecnologie abilitanti.

Il Dipartimento, guidato da Eva Spina, è articolato in due uffici di livello dirigenziale generale:

Direzione generale per il digitale e le telecomunicazioni – Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione generale

Direzione generale per le nuove tecnologie abilitanti

Il Dipartimento mercato e tutela

Il Dipartimento mercato e tutela esercita le competenze del Ministero in materia di studio, ricerca, indagine statistica, elaborazione di politiche, normativa e vigilanza a tutela del mercato, della concorrenza e dei consumatori; tutela e promozione della proprietà industriale.

Il Dipartimento, con a capo Amedeo Teti, è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

Direzione generale consumatori e mercato

Direzione generale Direzione generale per la proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi

Il Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza

Il Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza esercita le competenze del Ministero in materia di:

coordinamento della programmazione e controllo dell’azione amministrativa, bilancio, personale, ICT

controllo interno, vigilanza sugli enti e societa’ partecipati e vigilati dal Ministero, sul sistema camerale, cooperativo

coordinamento operativo degli Ispettorati territoriali (Case del made in Italy)

gestione finanziaria, ove prevista da leggi o regolamenti, di enti terzi

Presso il Dipartimento opera l’Unità di Missione a supporto del Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituita dall’articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 52.

Il Dipartimento, guidato da Benedetto Mineo, è articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale: Direzione generale dei servizi interni e finanziari; Direzione generale per i servizi territoriali; Direzione generale servizi di vigilanza.