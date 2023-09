Al via il nuovo bando del Competence Center Meditech: 6 milioni di euro a sostegno di progetti innovativi delle imprese

Sostenere progetti di innovazione delle PMI orientati alla sperimentazione, prototipazione e adozione di soluzioni tecnologiche e organizzative basate sulle tecnologie abilitanti, portanti ed emergenti, di Industria 4.0: è questo lo scopo del terzo bando del Competence Center Meditech.

Il bando mette a disposizione un totale di 6 milioni di euro per le PMI, nell’ambito dei fondi che il Centro di Competenza del Sud ha ricevuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy come soggetto attuatore del PNRR.

Il contributo massimo che ciascun progetto potrà ricevere è di 400 mila euro, a copertura del 70% delle spese sostenute, che sarà erogato tramite procedura valutativa a graduatoria. C’è tempo fino alle 14:00 del 14 novembre 2023 per presentare domanda.

Il resto delle risorse in dotazione al Competence Center, 4,5 milioni di euro, sarà impiegato per erogare servizi alle imprese a costo agevolato, deducibili in alcuni casi fino al 100% da parte delle PMI.

“Si rinnova il nostro impegno al fianco delle PMI meridionali con la pubblicazione del Terzo Bando per l’Innovazione del nostro Centro di Competenza. Con una dotazione complessiva di 6 milioni di euro, siamo pronti a supportare progetti fino a 400 mila euro a fondo perduto per coprire fino al 70% delle spese sostenute e collaborare con le realtà più promettenti e innovative dei nostri territori”, commenta Angelo Giuliana, direttore generale Centro di Competenza Meditech.

Terzo bando Meditech, soggetti e progetti ammissibili

Il bando si rivolge a imprese di qualsiasi dimensione. Le grandi imprese, tuttavia, possono partecipare solo se aggregate in partenariato con imprese di medie dimensioni o PMI e non possono assumere il ruolo di capofila.

Le proposte progettuali dovranno rientrare in una delle linee tecnologiche prioritarie che caratterizzano i settori di interesse di Meditech, vale a dire: aerospazio, agroalimentare, automotive, costruzioni civili, energia, ICT & servizi, pharma/salute, ferroviario e cantieristica.

I progetti, inoltre, dovranno:

presentare un piano di intervento concreto, dettagliato in investimenti, costi operativi e tempi

includere una stima dei benefici economici per l’impresa o aggregazione di imprese proponente in termini di riduzione di inefficienze, sprechi e costi, anche in termini di miglioramento della qualità dei processi e dei prodotti

utilizzare una o più tecnologie e/o competenze di MediTech, includendo il Centro di Competenza come fornitore di servizi o di attività a supporto del progetto per un importo pari almeno al 20% dei costi totali di progetto

avere un livello di maturità tecnologica (Technology Readiness Level o “TRL”) in un intervallo tra TRL 5 e 8, che comunque raggiunga, al termine delle attività, un livello almeno pari a TRL 7

Inoltre, i progetti che accedono all’agevolazione dovranno essere conclusi in 12 mesi.

Spese ammissibili

Sono ammissibili al contributo le spese strettamente legate alla realizzazione dei progetti sostenute nell’arco di durata dei progetti, tra cui:

costi di personale (dipendente e in rapporto di collaborazione) nella misura in cui vengano impiegati nel progetto

missioni e trasferte del personale strettamente necessarie alla realizzazione degli interventi

spese generali legate ai costi del personale, calcolate nella misura forfettaria del 15% dei costi

costi relativi a strumentazione e attrezzature, relativi consumabili e costi dei materiali (materiali acquistati o prelevati dal magazzino), nella misura e per il periodo in cui vengano utilizzati per il progetto

costi per licenze e diritti relativi all’utilizzo di titoli della proprietà intellettuale, il cui sfruttamento o utilizzo deve essere compatibile con la durata dell’attività finanziaria e costituire contributo necessario per l’attività di progetto

servizi di consulenza specialistica e tecnologica, commissionate e terzi (sia come persone fisiche che persone giuridiche)

locazione immobili, nella misura dei soli canoni relativi al periodo di ammissibilità della spesa

Non sono in ogni caso ammissibili le spese fatturate tra partner del medesimo progetto.

Intensità del contributo

Ciascun progetto potrà ricevere un contributo massimo di 400.000 euro, la cui intensità varia a seconda delle attività svolte e della dimensione dell’impresa, come riportato nella tabella che segue.

Come presentare domanda

Le imprese interessate possono presentare domanda seguendo la procedura disponibile all’indirizzo PICA (Piattaforma Integrata Concorsi Atenei) del Cineca (cliccando su questo link), entro e non oltre le ore 14.00 (ora italiana) del giorno 14/11/2023, data di scadenza del bando.

Le proposte andranno preparate compilando on line sulla piattaforma PICA al link del bando, una serie di moduli e caricando gli allegati elencati indicati all’art.9 del bando (disponibile in fondo all’articolo).

In presenza di un partenariato, il modulo online va compilato dal mandatario dell’Ati/Ats. La proposta progettuale dovrà essere firmata digitalmente dalla capofila utilizzando dispositivi conformi alle regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali.

Le domande saranno valutate tramite una procedura valutativa a graduatoria a due fasi: nella fase istruttoria preliminare verrà valutata l’ammissibilità formale della domanda, mentre nella fase di valutazione tecnico-scientifica ai progetti verranno assegnati dei punteggi secondo i criteri di valutazione riportati all’articolo 10.2.1 del bando.

Tutte le proposte di progetto che verranno valutate positivamente saranno oggetto di verifica e valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio di premialità nel caso di:

coinvolgimento di PMI campane e/o pugliesi (2 punti)

utilizzo di piattaforme open source o di data spaces in linea con le strategie data driven del centro di Competenza Meditech (3 punti)

La carta dei servizi

Dei 10,5 milioni totali ricevuti dal Competence Center per finanziare la sua “fase due”, 4,5 milioni serviranno per erogare servizi alle imprese, con possibilità di ricevere deduzioni fino al 100% del costo per le PMI come stabilito nell’ambito della Missione 4 (“Istruzione e ricerca”), Componente 2 (“Dalla ricerca all’impresa”), Investimento 2.3 (“Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria”) del PNRR.

I servizi che possono essere erogati riguardano attività di test before invest, formazione, accesso ai finanziamenti, intermediazione tecnologica, oltre ad attività di sensibilizzazione a livello locale.

Il bando

Il testo del terzo bando Meditech è disponibile in pdf al link sottostante.

bando_meditech