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Automotive, al via i mini contratti di sviluppo: 300 milioni per gli investimenti della filiera

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Il ministro delle imprese e del Made in Italy ha firmato il decreto che attiva i mini contratti di sviluppo per la filiera automotive. Previste agevolazioni fino al 75% delle spese ammissibili, con quote riservate alle PMI, al Mezzogiorno, al rating di legalità e alla parità di genere. Tutti i dettagli.

Pubblicato il 7 set 2026
Settore automotive
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Il Mimit ha attivato lo strumento dei mini contratti di sviluppo per la filiera automotive.

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Franco Canna
Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.
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