Il Mimit ha attivato lo strumento dei mini contratti di sviluppo per la filiera automotive.
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Automotive, al via i mini contratti di sviluppo: 300 milioni per gli investimenti della filiera
Il ministro delle imprese e del Made in Italy ha firmato il decreto che attiva i mini contratti di sviluppo per la filiera automotive. Previste agevolazioni fino al 75% delle spese ammissibili, con quote riservate alle PMI, al Mezzogiorno, al rating di legalità e alla parità di genere. Tutti i dettagli.
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