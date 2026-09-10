Ultimi articoli Attualità Tecnologie Incentivi Ricerca e Innovazione Formazione e competenze Newsletter

i dati di anie

Sistemi di accumulo, mercato in forte frenata: -58% la capacità installata negli ultimi 12 mesi

Indirizzo copiato

I dati dell’Osservatorio ANIE confermano il rallentamento del settore. A pesare in modo determinante è la frenata del segmento residenziale, che guida un calo diffuso a livello nazionale nonostante gli obiettivi della transizione energetica al 2030 richiedano una forte accelerazione degli investimenti.

Pubblicato il 10 set 2026
shutterstock_energy-storage-sistemi-accumulo-2519016841
Energy storage systems with wind turbines and solar farms, Green alternative energy, Net zero emissions concept. 3D illustration
Aggiungi tra i preferiti su Google

Il mercato italiano dei sistemi di accumulo elettrico attraversa una fase di marcato rallentamento, segnato da una netta inversione di tendenza rispetto alla dinamica di crescita che aveva caratterizzato il settore negli ultimi anni.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

ROBOTICA

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • energy efficiency Shutterstock_2426862711

  • INCENTIVI

    Il regime dei massimali per i sistemi di accumulo nel nuovo iperammortamento

    06 Mag 2026

    di Marco Belardi

    Condividi
  • ESG

  • i dati del polimi

    Rinnovabili, dopo un triennio di crescita sostenuta nel 2025 la nuova capacità installata in Italia diminuisce del 6%

    23 Apr 2026

    di Michelle Crisantemi

    Condividi
  • SmartEnergy1

  • l'analisi del polimi

    Mercato elettrico: rinnovabili al 49%, le CER crescono di 19 volte ma il target 2030 è ancora lontano

    17 Ott 2025

    di Michelle Crisantemi

    Condividi
  • ai-factories-innovation-post

  • politica europea

    AI Act, la Commissione propone di ritardare di 16 mesi l'entrata in vigore delle disposizioni per i sistemi ad alto rischio

    19 Nov 2025

    di Michelle Crisantemi

    Condividi