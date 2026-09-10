Il mercato italiano dei sistemi di accumulo elettrico attraversa una fase di marcato rallentamento, segnato da una netta inversione di tendenza rispetto alla dinamica di crescita che aveva caratterizzato il settore negli ultimi anni.
i dati di anie
Sistemi di accumulo, mercato in forte frenata: -58% la capacità installata negli ultimi 12 mesi
I dati dell’Osservatorio ANIE confermano il rallentamento del settore. A pesare in modo determinante è la frenata del segmento residenziale, che guida un calo diffuso a livello nazionale nonostante gli obiettivi della transizione energetica al 2030 richiedano una forte accelerazione degli investimenti.
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