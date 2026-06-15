Lo studio del Nobel Acemoglu: “Un eccesso di automazione può portare alla fine della democrazia”

Che cosa accade quando l’automazione aumenta più rapidamente della capacità delle istituzioni di distribuire i benefici della crescita? Se l’intelligenza artificiale e la robotica concentrano sempre più reddito e potere nelle mani di chi possiede il capitale, quali strumenti useranno le élite economiche per preservare la stabilità sociale? Più welfare e redistribuzione oppure più controllo e repressione?

Sono queste le domande al centro di Automation and Repression, nuovo working paper pubblicato dal National Bureau of Economic Research (NBER) da Daron Acemoglu, A. Arda Gitmez e Mehdi Shadmehr. Il lavoro propone una tesi provocatoria: in determinate condizioni, l’automazione può generare dinamiche politiche che spingono le società verso forme crescenti di repressione e, nel lungo periodo, possono persino mettere a rischio la sopravvivenza delle istituzioni democratiche.

Prima di entrare nel merito, è necessario chiarire un punto fondamentale. Lo studio non sostiene che l’automazione conduca inevitabilmente all’autoritarismo. Si tratta di un modello teorico costruito a partire da una serie di ipotesi molto precise: una società divisa tra proprietari del capitale e lavoratori, un aumento delle disuguaglianze generato dall’automazione, la possibilità di rivolte sociali e uno Stato che agisce principalmente nell’interesse dei detentori del capitale. È dunque un esercizio di economia politica, non una previsione sul futuro.

Eppure il messaggio profondo del lavoro è chiaro: la tecnologia non determina da sola gli esiti sociali. Quando i benefici dell’innovazione vengono distribuiti in modo squilibrato, le tensioni politiche diventano un elemento centrale dell’equazione economica.

Chi è Daron Acemoglu e perché questo studio conta

Daron Acemoglu, professore al Massachusetts Institute of Technology (MIT), è uno degli economisti più influenti: nel 2024 ha ricevuto il Premio Nobel per l’Economia insieme a Simon Johnson e James Robinson per gli studi sul ruolo delle istituzioni nello sviluppo economico e nella prosperità delle nazioni. La loro ricerca ha mostrato come le società caratterizzate da istituzioni inclusive, stato di diritto e partecipazione diffusa tendano a generare crescita e benessere più duraturi rispetto a quelle fondate su istituzioni estrattive, che concentrano ricchezza e potere nelle mani di pochi.

Questa nuova ricerca si inserisce perfettamente nel percorso intellettuale di Acemoglu. Dalle opere più note, come Why Nations Fail e Economic Origins of Dictatorship and Democracy, fino al più recente Power and Progress, il filo conduttore è sempre lo stesso: la tecnologia e la crescita economica producono prosperità diffusa soltanto quando sono accompagnate da istituzioni capaci di distribuirne i benefici.

Negli ultimi anni Acemoglu è diventato una delle voci più critiche nei confronti di una visione deterministica dell’intelligenza artificiale. Pur riconoscendo il potenziale delle nuove tecnologie, ha più volte sostenuto che un’automazione orientata esclusivamente alla sostituzione del lavoro rischia di aumentare le disuguaglianze senza produrre benefici economici proporzionati. Ha inoltre invocato un modello di IA “al servizio dell’essere umano”, capace di rafforzare lavoratori e istituzioni democratiche invece di indebolirli.

Il punto di partenza: l’automazione aumenta le tensioni sociali

Il paper prende le mosse da una constatazione semplice. Robotica e intelligenza artificiale ampliano continuamente il novero delle attività che possono essere automatizzate. Questo processo può aumentare la produttività e la crescita economica, ma tende anche a ridurre il peso del lavoro nella distribuzione del reddito e ad accrescere la quota destinata al capitale.

Nel modello elaborato dagli autori, maggiore è la distanza tra i redditi dei proprietari del capitale e quelli dei lavoratori, maggiore diventa il rischio di una rivolta sociale.

L’elemento originale della ricerca consiste proprio nell’integrare il rischio politico all’interno di un modello economico dell’automazione. Gli investimenti in tecnologie sostitutive del lavoro non vengono quindi valutati soltanto in termini di efficienza e profitti, ma anche per le conseguenze che producono sulla stabilità sociale.

Redistribuire o reprimere

Una volta introdotto il rischio di conflitto sociale, emerge un problema per le élite economiche: se l’automazione genera disuguaglianze crescenti, come si può evitare che il malcontento sfoci in proteste o rivolte?

Gli autori spiegano che lo Stato ha due possibili strategie. La prima è la redistribuzione. Si può tassare una parte dei redditi e utilizzare le risorse raccolte per finanziare beni pubblici o trasferimenti ai lavoratori. In questo modo si riducono le tensioni sociali e diventa possibile sostenere livelli più elevati di automazione senza compromettere la stabilità politica.

La seconda possibilità è la repressione. Lo Stato può investire in strumenti di controllo, sorveglianza e contenimento del dissenso.

Secondo il modello la prima possibilità, la redistribuzione, diventa progressivamente più costosa all’aumentare dell’automazione, perché richiede trasferimenti sempre maggiori per compensare la perdita di reddito dei lavoratori. La repressione, invece, presenta costi relativamente più stabili. Da qui emerge il risultato centrale dello studio: oltre una certa soglia di automazione, la repressione diventa la scelta preferibile sul piano della convenienza.

Insomma, più cresce il peso del capitale grazie all’automazione, più aumenta l’incentivo a utilizzare strumenti repressivi per mantenere l’ordine sociale.

Il rischio per la democrazia

La parte più controversa del lavoro riguarda l’analisi dinamica di lungo periodo.

Gli autori mostrano che, in presenza di accumulazione di capitale e automazione crescente, il sistema tende progressivamente verso un equilibrio caratterizzato da livelli sempre maggiori di repressione. Nel modello questo risultato emerge nella maggior parte degli scenari, salvo quando il rischio di conflitto sociale è particolarmente basso.

Ancora più significativa è la conclusione finale: partendo da un sistema democratico, la crescita del capitale e dell’automazione può indurre le élite economiche a sostenere una transizione verso assetti politici meno democratici se questi garantiscono una migliore protezione dei loro interessi economici.

Ribadiamo ancora una volta, per correttezza, che non si tratta di una previsione sul destino delle democrazie contemporanee. È piuttosto un avvertimento teorico: quando le innovazioni tecnologiche aumentano la concentrazione della ricchezza e del potere, la tenuta delle istituzioni democratiche non può essere data per scontata.

Un monito più che una previsione

Il valore del paper, come abbiamo visto, non sta tanto nella plausibilità letterale delle sue conclusioni quanto nella domanda che pone al dibattito pubblico.

Negli ultimi anni la discussione sull’intelligenza artificiale si è concentrata soprattutto sulla produttività, sulla competitività e sulla sostituzione del lavoro umano. Acemoglu, Gitmez e Shadmehr invitano invece a guardare un livello più profondo: il rapporto tra tecnologia, distribuzione del potere e qualità delle istituzioni.

È una prospettiva coerente con l’intera opera dell’economista turco-americano. Da decenni Acemoglu sostiene che non esistono tecnologie intrinsecamente liberatrici o oppressive. A fare la differenza sono le istituzioni che ne guidano l’adozione e la distribuzione dei benefici.

Il messaggio finale dello studio è dunque meno apocalittico di quanto possa suggerire il titolo. Non è l’automazione in sé a minacciare la democrazia. Il rischio nasce quando l’automazione viene utilizzata per concentrare reddito, potere e capacità decisionale senza creare meccanismi che consentano alla maggioranza della popolazione di partecipare ai benefici del progresso tecnologico.

In questo senso il vero tema del paper non è la tecnologia. È la politica.