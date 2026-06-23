Tavolo della meccanica: export, Made in EU e innovazione al centro del confronto tra Urso e le imprese

POLITICHE PER L’INDUSTRIA

Innovazione e tecnologie, competenze e formazione, export e internazionalizzazione, finanza e patrimonializzazione: questi i quattro gruppi tecnici di lavoro avviati dal Mimit con la meccanica strumentale – 115 mila unità locali, 1,3 milioni di addetti, 180 miliardi di export – per arrivare a misure concrete nella prossima legge di bilancio.