Attualità Tecnologie Incentivi Ricerca e Innovazione Formazione e competenze Newsletter

POLITICHE PER L’INDUSTRIA

Tavolo della meccanica: export, Made in EU e innovazione al centro del confronto tra Urso e le imprese

Home Attualità Politica industriale
Indirizzo copiato

Innovazione e tecnologie, competenze e formazione, export e internazionalizzazione, finanza e patrimonializzazione: questi i quattro gruppi tecnici di lavoro avviati dal Mimit con la meccanica strumentale – 115 mila unità locali, 1,3 milioni di addetti, 180 miliardi di export – per arrivare a misure concrete nella prossima legge di bilancio.

Pubblicato il 23 giu 2026
Aggiungi tra i preferiti su Google
tavolo meccanica strumentale

Si è tenuta il 23 giugno a Palazzo Piacentini la prima riunione del Tavolo della meccanica strumentale, convocato dal ministro Adolfo Urso con le principali associazioni che rappresentano questo articolato ma importantissimo comparto del Made in Italy. Un settore che il Libro Bianco del Mimit “Made in Italy 2030” colloca tra i pilastri tradizionali del sistema produttivo italiano: oltre 115 mila unità locali, più di 1,3 milioni di addetti, un valore delle esportazioni di circa 180 miliardi di euro – pari a circa un quinto dell’export italiano – un contributo al PIL del 4,5% e oltre un quarto del valore aggiunto manifatturiero nazionale. Numeri che contribuiscono a posizionare l’Italia come sesto esportatore al mondo e addirittura quarto se non si considerano Automotive e Semiconduttori.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Franco Canna
Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

ROBOTICA

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • urso – calenda

  • POlitiche per l'industria

    Transizione 5.0, auto, energia: a Capri il confronto a distanza tra Urso e Calenda

    11 Ott 2025

    di Redazione

    Condividi
  • Meccanica Shutterstock_2274138267

  • i dati di anima

    Meccanica, nel 2025 aumenta l'export (+ 3,2%). L'incertezza su dazi e costi energetici frena la fiducia delle imprese sul 2026

    29 Apr 2026

    di Michelle Crisantemi

    Condividi
  • Meccanica Shutterstock_2274138267

  • politica industriale

    Manifesto della meccanica, ecco le tre direttrici per rilanciare l'industria europea e tutelare l'export

    14 Ott 2025

    di Michelle Crisantemi

    Condividi
  • Meccanica Shutterstock_2274138267

  • l'indagine di anima

    Meccanica, fatturato ed export in calo, incertezza e costi in aumento

    11 Set 2025

    di Michelle Crisantemi

    Condividi