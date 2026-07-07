LGli interventi legati a brevetti, ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica, software e design rappresentano oggi quasi il 40% delle misure di sostegno pubblico attive, in attivazione o di prossima pubblicazione.
finanza agevolata
Brevetti e innovazione: 4 bandi su 10 sostengono la proprietà intellettuale delle imprese
I dati della piattaforma Muffin mostrano un mercato sempre più orientato alla generazione di conoscenza. Su 517 misure di finanza agevolata, ben 203 sostengono la tutela della proprietà intellettuale attraverso super-deduzioni fiscali, crediti d’imposta per la ricerca e i contributi previsti dai programmi regionali.
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