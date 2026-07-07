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Brevetti e innovazione: 4 bandi su 10 sostengono la proprietà intellettuale delle imprese

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I dati della piattaforma Muffin mostrano un mercato sempre più orientato alla generazione di conoscenza. Su 517 misure di finanza agevolata, ben 203 sostengono la tutela della proprietà intellettuale attraverso super-deduzioni fiscali, crediti d’imposta per la ricerca e i contributi previsti dai programmi regionali.

Pubblicato il 7 lug 2026
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LGli interventi legati a brevetti, ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica, software e design rappresentano oggi quasi il 40% delle misure di sostegno pubblico attive, in attivazione o di prossima pubblicazione.

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Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
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