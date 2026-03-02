L’Italia brevetta di più, e lo fa con un’intensità che non si registrava da anni. Le domande di brevetto per invenzione industriale presentate all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) nel 2025 sono state 11.996, con un incremento del 18,2% rispetto alle 10.148 del 2024, anno che aveva già segnato un aumento del 7,4% sul 2023. È quanto emerge dal Report attività brevettuali 2025 della Direzione Generale per la Proprietà Industriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di cui vi proponiamo la presentazione in fondo all’articolo.
INNOVAZIONE
Invenzione industriale, brevetti in crescita: da Lombardia e Piemonte il 50% delle domande nazionali
Le domande di brevetto per invenzione industriale depositate in Italia nel 2025 sono cresciute del 18,2% rispetto all’anno precedente, raggiungendo quota 11.996. Il Report attività brevettuali dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi certifica un’accelerazione senza precedenti nell’ultimo quinquennio, trainata soprattutto dal Nord Italia e da un contributo crescente del mondo accademico.
Argomenti
Canali
Con o Senza – Galaxy AI per il business
ROBOTICA
-
Unitree As2, il robot quadrupede veloce e versatile adatto anche all’uso industriale27 Feb 2026
-
Robotica umanoide per la space economy: Comat entra nel capitale di Oversonic Robotics25 Feb 2026
-
Omron amplia la gamma di cobot TM serie S con tre nuovi modelli fino a 30 kg di carico19 Feb 2026
-
Dall’automazione dei processi all’ergonomia cognitiva: il ruolo della robotica collaborativa per la competitività e resilienza aziendale17 Feb 2026
-
Ridisegnare lo spazio fisico per l’AI e la robotica: la fabbrica del futuro sarà “verticale” e a “misura di robot”13 Feb 2026