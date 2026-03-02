Invenzione industriale, brevetti in crescita: da Lombardia e Piemonte il 50% delle domande nazionali

L’Italia brevetta di più, e lo fa con un’intensità che non si registrava da anni. Le domande di brevetto per invenzione industriale presentate all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) nel 2025 sono state 11.996, con un incremento del 18,2% rispetto alle 10.148 del 2024, anno che aveva già segnato un aumento del 7,4% sul 2023. È quanto emerge dal Report attività brevettuali 2025 della Direzione Generale per la Proprietà Industriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di cui vi proponiamo la presentazione in fondo all’articolo.