Attualità Tecnologie Incentivi Ricerca e Innovazione Formazione e competenze Newsletter

INNOVAZIONE

Invenzione industriale, brevetti in crescita: da Lombardia e Piemonte il 50% delle domande nazionali

Home Attualità Ricerca e Innovazione
Indirizzo copiato

Le domande di brevetto per invenzione industriale depositate in Italia nel 2025 sono cresciute del 18,2% rispetto all’anno precedente, raggiungendo quota 11.996. Il Report attività brevettuali dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi certifica un’accelerazione senza precedenti nell’ultimo quinquennio, trainata soprattutto dal Nord Italia e da un contributo crescente del mondo accademico.

Pubblicato il 2 mar 2026
Brevetto-invenzione-progetto-Shutterstock_2390494447

L’Italia brevetta di più, e lo fa con un’intensità che non si registrava da anni. Le domande di brevetto per invenzione industriale presentate all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) nel 2025 sono state 11.996, con un incremento del 18,2% rispetto alle 10.148 del 2024, anno che aveva già segnato un aumento del 7,4% sul 2023. È quanto emerge dal Report attività brevettuali 2025 della Direzione Generale per la Proprietà Industriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di cui vi proponiamo la presentazione in fondo all’articolo.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Franco Canna
Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

ROBOTICA

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • Brevetto-invenzione-progetto-Shutterstock_2390494447

  • INNOVAZIONE

    L'Italia dei brevetti, in forte crescita le domande nel 2024: i numeri nel Rapporto Annuale UIBM

    15 Mar 2025

    di Redazione

    Condividi
  • Brevetto-invenzione-progetto-Shutterstock_2390494447

  • INNOVAZIONE

    Brevetti, l'Italia si conferma nella top 5 europea: ecco i settori più innovativi

    25 Mar 2025

    di Michelle Crisantemi

    Condividi
  • Brevetto-invenzione-progetto-Shutterstock_2390494447

  • INCENTIVI

    Proprietà industriale, 32 milioni per brevetti, disegni e marchi delle Pmi: domande dal 20/11

    01 Ott 2025

    di Franco Canna

    Condividi
  • patent box brevetti

  • i dati di unioncamere

    Brevetti italiani in calo: tiene la meccanica tradizionale ma crolla l'innovazione high-tech

    23 Dic 2025

    di Michelle Crisantemi

    Condividi