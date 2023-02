Controllare le macchine industriali attraverso la voce: il progetto del Fraunhofer IDMT

Permettere agli operatori dell’industria di comandare con la propria voce e senza margine di errore una macchina, incrementando così la sicurezza e l’efficienza dei processi: è questo l’obiettivo del progetto che vede coinvolti i ricercatori del Fraunhofer Institute for Digital Media Technology IDMT di Oldemburgo, che hanno sviluppato una soluzione di riconoscimento vocale da utilizzare nella produzione industriale. Un passo in avanti importante nella direzione di un’industria più umanocentrica, in linea con il paradigma dell’Industria 5.0.

Il sistema funziona in modo affidabile anche in ambienti rumorosi e può essere adattato in modo flessibile alle esigenze dell’utente.

I tecnici possono utilizzare comandi vocali intuitivi in fabbrica e avere così entrambe le mani libere, lavorando in modo molto più efficiente.

Controllare le macchine con la voce e in modo affidabile

In passato la pratica di utilizzare macchine a controllo vocale nella produzione era considerata incline agli errori e, di conseguenza, non veniva quasi mai adottata.

Ora, il Fraunhofer IDMT di Oldenburg ha sviluppato una soluzione che consente di controllare le macchine in modo affidabile utilizzando i comandi vocali.

Anche in una fabbrica rumorosa il sistema di riconoscimento vocale funziona in modo affidabile.

Attualmente per utilizzare il sistema gli operatori devono essere dotaati di una cuffia wireless o in un microfono fisso, ma in futuro potrebbero utilizzare la tecnologia smart hearable, a cui anche il ramo dell’Istituto Fraunhofer per la tecnologia dell’udito, del parlato e dell’audio HSA sta lavorando.

I rumori ambientali più forti vengono quasi completamente eliminati grazie a una combinazione di microfoni direzionali e di un efficace sistema di cancellazione del rumore.

“Per la prima volta, la nostra tecnologia consente alle persone di controllare le macchine in produzione utilizzando comandi vocali in modo affidabile e intuitivo. Per le aziende manifatturiere, questo significa maggiore efficienza e minori costi“, spiega Marvin Norda, Project Manager del Fraunhofer IDMT.

Più sicurezza ed efficienza per i lavoratori

La tecnologia presenta vantaggi anche per i lavoratori, in quanto il funzionamento delle macchine senza contatto abilita una maggiore sicurezza ed efficienza, grazie alla possibilità di controllare anche più macchine contemporaneamente.

Quando l’operatore può controllare più macchine, si riduce anche la distanza da percorrere, grazie alla possibilità di utilizzare un dispositivo mobile per impartire comandi vocali alle apparecchiature da una certa distanza.

Inoltre, avendo entrambe le mani libere, possono posizionare un pezzo nell’area di lavoro e di impartire contemporaneamente al robot un’istruzione come “abbassa il braccio” o “afferra il pezzo”.

Il controllo di una macchina attraverso i comandi vocali è più efficiente rispetto all’utilizzo di un pannello di controllo o di un touch panel: “navigare” attraverso strutture di menu annidate è un processo macchinoso e soggetto a errori, mentre i comandi vocali diretti comportano istruzioni semplici.

“La tecnologia di riconoscimento vocale può gestire centinaia di comandi individuali a seconda dell’applicazione e non è limitata a una voce particolare. I comandi nuovi o modificati possono essere aggiunti e addestrati rapidamente nel sistema”, aggiunge Norda.

Le applicazioni per l’industria

I ricercatori di Oldenburg, forti della loro esperienza nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie audio e di software di riconoscimento vocale, stanno ora sviluppando applicazioni concrete e personalizzate alle esigenze di alcuni clienti industriali, grazie anche all’apporto di AiP (Audiotechnologie für die intelligente Produktion, tecnologia audio per la produzione intelligente), un gruppo di lavoro industriale fondato dal Fraunhofer IDMT di Oldenburg.

Il sistema di controllo vocale può infatti essere configurato per soddisfare le esigenze individuali e messo rapidamente in funzione.

Inoltre, il software di riconoscimento vocale può essere integrato nel cloud o nel server aziendale, a seconda delle esigenze dell’azienda.

È anche possibile incorporare un mini PC o addirittura integrare il sistema nel controllore logico programmabile (PLC) di una macchina, senza alcun problema.

L’anteprima alla Hannover Messe 2023

La soluzione, sponsorizzata dal Ministero della Scienza e della Cultura della Bassa Sassonia e dalla Fondazione Volkswagen, è già pronta per il mercato e sono già diversi i test avviati presso alcuni clienti del settore.

Nel corso della prossima Hannover Messe, in programma dal 17 al 21 aprile 2023, i visitatori potranno sperimentare la tecnologia ed esplorarne le possibilità dal vivo presso lo stand Fraunhofer nel padiglione 16, stand A12. Le dimostrazioni si svolgeranno con una fresatrice a controllo vocale.