Negli ultimi 25 anni l’Italia ha generato appena 9.000 aziende innovative, meno della metà di Germania, Francia e Spagna, nonostante sia la prima economia europea per PMI manifatturiere con 115 distretti industriali ad elevata produttività.
la ricerca di aMbrosetti
Italia leader in Europa per PMI manifatturiere ma al palo nell’innovazione: solo 9.000 aziende tech in 25 anni
Lo studio di TEHA Club e InnoTech Hub fotografa un Paese frenato dalla fuga di ventimila laureati STEM all’anno e da un trasferimento tecnologico debole, in cui solo il 3% della ricerca diventa brevetto. Per invertire la rotta e allineare le catene del valore ai trend globali serve una strategia di techshoring basata su quattro riforme urgenti.
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