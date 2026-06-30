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Italia leader in Europa per PMI manifatturiere ma al palo nell’innovazione: solo 9.000 aziende tech in 25 anni

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Lo studio di TEHA Club e InnoTech Hub fotografa un Paese frenato dalla fuga di ventimila laureati STEM all’anno e da un trasferimento tecnologico debole, in cui solo il 3% della ricerca diventa brevetto. Per invertire la rotta e allineare le catene del valore ai trend globali serve una strategia di techshoring basata su quattro riforme urgenti.

Pubblicato il 30 giu 2026
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Negli ultimi 25 anni l’Italia ha generato appena 9.000 aziende innovative, meno della metà di Germania, Francia e Spagna, nonostante sia la prima economia europea per PMI manifatturiere con 115 distretti industriali ad elevata produttività.

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Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
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