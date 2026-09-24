Nel triennio 2022-2024 il 62,9% delle imprese industriali e di servizi con 10 o più addetti ha introdotto attività innovative, segnando un aumento di 4,3 punti percentuali rispetto al periodo precedente.
l'indagine dell'istat
Le imprese che innovano sono quasi due su tre: i dati Istat
Nel triennio 2022-2024 il 62,9% delle imprese con almeno dieci addetti ha investito in innovazione. Cresce l’innovazione nei processi e nell’industria farmaceutica, ma faticano i fondi pubblici e la spesa delle PMI per la sostenibilità.
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