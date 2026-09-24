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Le imprese che innovano sono quasi due su tre: i dati Istat

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Nel triennio 2022-2024 il 62,9% delle imprese con almeno dieci addetti ha investito in innovazione. Cresce l’innovazione nei processi e nell’industria farmaceutica, ma faticano i fondi pubblici e la spesa delle PMI per la sostenibilità.

Pubblicato il 24 set 2026
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Nel triennio 2022-2024 il 62,9% delle imprese industriali e di servizi con 10 o più addetti ha introdotto attività innovative, segnando un aumento di 4,3 punti percentuali rispetto al periodo precedente.

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Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
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