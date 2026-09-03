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Tradizione e innovazione: inaugurato il nuovo stabilmento Moto Guzzi a Mandello del Lario

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Dopo cinque anni di lavori e un investimento di oltre 55 milioni di euro, il Gruppo Piaggio ha inaugurato la nuova casa di Moto Guzzi nella storica location di Mandello del Lario. Nello stabilimento droni e linee robotizzate e un nuovo museo di 3.000 metri quadri e spazi aperti al pubblico.

Pubblicato il 3 set 2026
Motoguzzi_nuova-sede
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Dopo quasi 5 anni di lavori e oltre 50 milioni di euro di investimenti, è stata presentata la nuova casa di Moto Guzzi nella storica ed evocativa location di Mandello del Lario, sulle sponde lecchesi del Lago di Como.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
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