Dopo quasi 5 anni di lavori e oltre 50 milioni di euro di investimenti, è stata presentata la nuova casa di Moto Guzzi nella storica ed evocativa location di Mandello del Lario, sulle sponde lecchesi del Lago di Como.
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Tradizione e innovazione: inaugurato il nuovo stabilmento Moto Guzzi a Mandello del Lario
Dopo cinque anni di lavori e un investimento di oltre 55 milioni di euro, il Gruppo Piaggio ha inaugurato la nuova casa di Moto Guzzi nella storica location di Mandello del Lario. Nello stabilimento droni e linee robotizzate e un nuovo museo di 3.000 metri quadri e spazi aperti al pubblico.
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