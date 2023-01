Il Competence Center MedITech presenta il progetto Pamela (PiAttaforme Mobili ELevabili ad Alta guidabilità)

Al via giovedì 12 gennaio, a partire dalle 18, il ciclo di appuntamenti gratuiti organizzato dal Centro di Competenza MedITech, attivo in Campania e Puglia.

La serie, dal titolo “MedITech Competence Center Webinar”, ha l’obiettivo di approfondire e valorizzare la portata innovativa delle attività messe in campo dalle aziende che hanno partecipato al primo Bando di Finanziamento per l’Innovazione promosso dal Centro di Competenza.

I Bandi MedITech per l’innovazione, promossi dal 2020, si propongono di supportare progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale orientati alla sperimentazione, prototipazione e adozione di soluzioni tecnologiche e organizzative basate sulle Tecnologie Abilitanti Portanti ed Emergenti di Industria 4.0.

Otto appuntamenti gratuiti con i protagonisti di iniziative che spaziano dalla logistica alla salute, dall’agritech all’automotive.

Il progetto Pamela

Il primo appuntamento è dedicato a “Pamela – PiAttaforme Mobili ELevabili ad Alta Guidabilità”, progetto che vede capofila Quavlive e azienda beneficiaria Faraone Industrie.

Grazie alla guida assistita e a quella autonoma, oltre che alla collision avoidance, l’iniziativa ha dato vita a una nuova generazione di piattaforme mobili elevabili. La guida assistita, in particolare, consente gli spostamenti della piattaforma in sicurezza tra varchi ristretti anche su fondi non perfettamente livellati e l’inseguimento automatico di traiettorie definite (ad esempio wall following) per rendere agevole l’espletamento di operazioni ripetitive.

La collision avoidance permette di evitare in modo automatico la collisione con ostacoli. La guida autonoma favorisce il movimento della piattaforma senza intervento del guidatore. Innovazioni che si traducono in un sensibile vantaggio competitivo per l’azienda beneficiaria del progetto, che potrà usufruire di una soluzione all’avanguardia per le sue attività, in grado di garantire efficienza e sicurezza.

Interviene Sergio Zaza, Responsabile dello sviluppo hardware e software Quavlive.

Per seguire il webinar basta cliccare qui.