L’industria moderna evolve attraverso soluzioni sempre più intelligenti, automatizzate e interconnesse. In questo contesto si inserisce SOLIDS Parma 2026, l’unico evento in Italia interamente dedicato alle tecnologie per la lavorazione, movimentazione, dosaggio, stoccaggio e trasformazione di polveri, granuli e solidi sfusi. L’appuntamento è per l’11 e 12 febbraio 2026 a Fiere di Parma, nel Padiglione 8.

Dalla produzione alimentare alla chimica, dal farmaceutico al pet food, fino ai materiali da costruzione, carta, plastica, gomma e vetro: SOLIDS è un evento pensato per i responsabili di produzione, manutenzione, R&D, acquisti e progettazione di impianti industriali, che desiderano scoprire soluzioni concrete per ottimizzare i propri processi attraverso l’adozione di tecnologie avanzate.



Soluzioni 4.0 e 5.0 per l’industria dei solidi

L’evento mette in mostra un’ampia selezione di tecnologie che coprono l’intera filiera del bulk handling: trasportatori intelligenti, sistemi di pesatura e dosaggio interconnessi, silos automatizzati, robot per pallettizzazione, manutenzione predittiva, sensori evoluti e software per il controllo di processo. Soluzioni che parlano il linguaggio dell’Industria 4.0 e 5.0, in grado di migliorare efficienza, sicurezza e sostenibilità.

Non mancheranno le novità in ambito robotica collaborativa, intelligenza artificiale applicata e tracciabilità digitale: strumenti essenziali per rispondere alle nuove esigenze di mercato, ridurre i costi operativi e aumentare la competitività.



Un programma formativo di alto profilo

Oltre all’area espositiva, SOLIDS Parma propone un programma di conferenze e workshop tecnico-normativi, con focus specifici sui materiali, l’automazione e la progettazione impiantistica. Tra i talk più attesi:

AI e robotica per l’industria di processo, con un confronto su efficienza, sicurezza e manutenzione predittiva nella nuova era della Physical AI;

Polveri sotto controllo, sessione tecnica su shear test, angolo di riposo e flow function, strumenti cruciali per il design impiantistico.



Innovation Gallery e area Start-Up

Tra gli spazi più interessanti di SOLIDS Parma 2026, l’Innovation Gallery raccoglierà le soluzioni più all’avanguardia presentate in fiera: un’area espositiva dove i visitatori potranno votare le tecnologie più innovative.

Torna l’area Start-Up, dedicata a nuove realtà imprenditoriali con idee e prodotti ad alto valore tecnologico. Una piattaforma concreta per generare contatti e opportunità tra innovatori e imprese consolidate.



Un evento verticale, biennale e concreto

Dal 2026, SOLIDS Parma assume cadenza biennale, confermando la sua vocazione come evento tecnico e trasversale, orientato alla risoluzione di problemi pratici attraverso l’innovazione. Partecipare significa scoprire nuove tecnologie, confrontarsi con esperienze reali e costruire relazioni di valore.

L’ingresso è gratuito registrandosi con il codice 1403.

11-12 febbraio 2026 | Fiere di Parma – Padiglione 8