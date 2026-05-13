I robot umanoidi? Ormai offrono un ROI chiaro, ma il successo dipenderà dall’efficacia in fabbrica

I robot umanoidi stanno passando dalla fase di validazione dei prototipi a quella di implementazione commerciale iniziale e si prevede che nei prossimi dieci anni la produzione automobilistica e la logistica costituiranno il nucleo della domanda.

Secondo IDTechEx il mercato dei robot umanoidi nei settori automobilistico, logistico e domestico dovrebbe crescere rapidamente nei prossimi anni, raggiungendo circa 25 miliardi di dollari all’inizio degli anni ’30, per poi registrare un rallentamento man mano che il mercato maturerà verso il 2036.

Si prevede che le consegne annuali si avvicineranno a 1,8 milioni di unità entro il 2036, trainate principalmente dalla produzione automobilistica, seguita dalla logistica, mentre l’uso domestico rimarrà un’opportunità a più lungo termine con una penetrazione limitata nel periodo di previsione.

I trend che trainano la crescita dei robot umanoidi

La crescita è sostenuta dalla rapida diffusione dell’Industria 5.0, dai progressi nell’intelligenza artificiale integrata, dai continui miglioramenti nelle catene di approvvigionamento di materiali e componenti e dal costante sostegno strategico da parte di investitori e produttori OEM.

Rispetto ad ambienti aperti o altamente destrutturati, i contesti industriali come la produzione automobilistica offrono flussi di lavoro più standardizzati, confini più chiari tra le mansioni e una maggiore pressione sui costi del lavoro. Condizioni rendono questi settori i candidati più probabili a diventare i primi mercati di implementazione su larga scala per i robot umanoidi.

A questi trend si aggiunge la riduzione dei costi dell’hardware, che sta ridefinendo il quadro economico di riferimento.

Secondo le analisi di IDTechEx il prezzo medio di vendita dei robot umanoidi dovrebbe scendere da circa 114.700 dollari nel 2024 a circa 37.000 dollari entro il 2030, con ulteriori riduzioni previste fino alla metà degli anni ’30.

Con la diminuzione dei costi di capitale, il costo per ora produttiva diminuisce di conseguenza, con le riduzioni più significative che si verificano durante le prime fasi della commercializzazione.

Tuttavia, sebbene la riduzione dei costi sia una condizione necessaria per l’adozione, questa da sola non è una ragione sufficiente per adottarli. Il rapporto di IDTechEx, “Robot umanoidi: mercato, tecnologie e opportunità 2026-2036”, fornisce un’analisi dettagliata delle previsioni di mercato dei robot umanoidi, dell’evoluzione dei costi, degli scenari di ROI, della maturità tecnologica e delle principali opportunità di applicazione.

I costi stanno diminuendo rapidamente, ma il confronto con il lavoro umano rimane legato allo scenario

Sulla base delle interviste condotte da IDTechEx con i principali operatori del settore e dei calcoli di ammortamento relativi a scenari rappresentativi di implementazione commerciale nel prossimo decennio, si prevede che il costo operativo dei robot umanoidi rimarrà fortemente dipendente dall’efficienza dell’implementazione.

A differenza dei sistemi di automazione fissi, l’utilizzo dei robot umanoidi può variare in modo significativo a seconda del tipo di attività, della struttura del flusso di lavoro, della complessità dell’ambiente e del livello di integrazione del sistema.

IDTechEx incorpora quindi nella sua modellizzazione diversi scenari di utilizzo per riflettere una gamma di condizioni di implementazione reali, inclusi casi di alta, media e bassa efficienza.

La modellizzazione basata su scenari di IDTechEx suggerisce che i costi operativi dei robot umanoidi potrebbero variare in modo significativo a seconda dell’efficienza di implementazione.

Nell’attuale fase di commercializzazione iniziale, i costi rimangono altamente sensibili all’utilizzo, alla continuità delle attività e alla qualità dell’integrazione.

Tuttavia, con il calo dei prezzi di acquisto da parte delle imprese e il miglioramento dell’esperienza di implementazione, gli scenari industriali ad alto utilizzo potrebbero portare i costi operativi al di sotto dei 5 dollari all’ora intorno al 2030, con ulteriori riduzioni possibili verso il 2036.

A prima vista questo livello di costo risulta sempre più allettante se confrontato con il costo del lavoro umano. Nei mercati caratterizzati da un costo del lavoro elevato, come gli Stati Uniti, si prevede che il costo totale per il datore di lavoro continui ad aumentare costantemente. In Cina, il costo del lavoro parte da una base più bassa ma cresce a un ritmo più rapido, rafforzando la logica economica a lungo termine a favore dell’automazione.

Tuttavia questo confronto va interpretato con cautela. Il costo orario di un robot non è direttamente equivalente al costo orario della manodopera umana, poiché dipende da un utilizzo sufficiente, dalla continuità delle attività e dalla stabilità operativa, tutti fattori che rimangono variabili nelle attuali implementazioni.

Di conseguenza i robot umanoidi stanno iniziando a mostrare competitività in termini di costi, in particolare in scenari industriali ad alto utilizzo.

In contesti a medio o basso utilizzo il vantaggio in termini di costi può però essere significativamente ridotto anche se i prezzi dell’hardware diminuiscono. In altre parole, la curva dei costi sta migliorando, ma la possibilità di realizzare il vantaggio in termini di costi dipende fortemente dall’ambiente di implementazione.

Il ROI sta diventando evidente, ma la redditività dipende dall’efficacia dei risultati

Dal punto di vista del ROI, i calcoli di IDTechEx indicano che i robot umanoidi stanno iniziando a mostrare un chiaro percorso di ammortamento in condizioni di implementazione favorevoli.

Entro il 2026, i periodi di ammortamento potrebbero ridursi a circa 6 mesi in scenari di elevato utilizzo, rispetto ai circa 15 mesi previsti in caso di utilizzo medio.

Con il continuo calo dei prezzi dell’hardware e il miglioramento dell’esperienza di implementazione, si prevede che la fattibilità del ROI si rafforzerà in una gamma più ampia di applicazioni industriali.

Tuttavia un periodo di ammortamento più breve non deve essere interpretato come una garanzia di redditività. La variabile fondamentale nell’economia dei robot umanoidi non è solo il costo delle attrezzature, ma il valore effettivo del lavoro svolto dal robot.

In termini pratici occorre vedere se il robot è in grado di svolgere compiti economicamente rilevanti in modo coerente, affidabile e con un livello di produttività sufficiente in diversi ambienti.

Questo rimane il principale ostacolo alla diffusione su larga scala. I robot umanoidi stanno diventando sempre più praticabili in determinati ambienti industriali strutturati, ma i limiti delle loro capacità rimangono evidenti in compiti complessi, variabili o critici dal punto di vista della sicurezza.

Nel breve termine i percorsi di implementazione più realistici daranno probabilmente la priorità a compiti ad alta intensità di manodopera, ripetitivi, standardizzati o pericolosi, dove la convenienza economica è più facile da dimostrare.

Nel complesso IDTechEx ritiene che il vantaggio in termini di costi dei robot umanoidi stia diventando sempre più evidente e che il ROI possa già essere dimostrato in determinati scenari di implementazione.

Tuttavia la commercializzazione su larga scala dipenderà dai continui miglioramenti nelle capacità del software, nella generalizzazione delle attività, nell’integrazione dei sistemi e nell’efficienza di implementazione, piuttosto che dalla sola riduzione dei costi dell’hardware