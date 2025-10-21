Credito d’imposta 4.0 per l’agricoltura: nel 2026 incentivo al 40% (ma i soldi sono pochi)

Primo piano Politica industriale PNRR Incentivi Opinioni Interviste Robotica Automazione industriale Appuntamenti Podcast Innovation Books

Per le imprese agricole, escluse dal nuovo sistema dell’iper ammortamento, la bozza della legge di bilancio per il 2026 prevede un nuovo credito d’imposta, che ricalca in larga parte la normativa del vecchio piano Transizione 4.0. L’aliquota del 40% è generosa, ma per la misura sono allocati in tutto appena 2,1 milioni di euro…

Pubblicato il 21 ott 2025
La bozza della Legge di Bilancio per il 2026 introduce nuovo contributo, sotto forma di credito d’imposta, destinato esclusivamente alle imprese attive nella produzione agricola, nella pesca e nell’acquacoltura per l’acquisto di beni strumentali 4.0.

Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

