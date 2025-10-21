La bozza della Legge di Bilancio per il 2026 introduce nuovo contributo, sotto forma di credito d’imposta, destinato esclusivamente alle imprese attive nella produzione agricola, nella pesca e nell’acquacoltura per l’acquisto di beni strumentali 4.0.
AGRICOLTURA 4.0
Credito d’imposta 4.0 per l’agricoltura: nel 2026 incentivo al 40% (ma i soldi sono pochi)
Per le imprese agricole, escluse dal nuovo sistema dell’iper ammortamento, la bozza della legge di bilancio per il 2026 prevede un nuovo credito d’imposta, che ricalca in larga parte la normativa del vecchio piano Transizione 4.0. L’aliquota del 40% è generosa, ma per la misura sono allocati in tutto appena 2,1 milioni di euro…
Argomenti
Canali