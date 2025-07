Efficienza produttiva e flessibilità operativa sono state a lungo viste come due obiettivi incompatibili: per essere efficienti le aziende erano chiamate ad accettare un certo livello di “chiusura” e rigidità dei sistemi. Viceversa, laddove la flessibilità fosse il parametro principale, bisognava rinunciare all’ottimizzazione. Oggi la sintesi tra efficienza e flessibilità è tecnicamente possibile ed economicamente imprescindibile per rimanere competitivi. I moderni software per la pianificazione della produzione, come Proficy Scheduler / ROB-EX di GE Vernova, distribui to e supportato in Italia da ServiTecno, nascono proprio per rispondere a questa esigenza, trasformando la capacità di adattamento in un concreto vantaggio produttivo.

Il software di pianificazione per la produzione moderna

La pianificazione della produzione è una disciplina complessa e altamente specializzata, per la quale è necessario avere controllo e visibilità su tutti gli aspetti e gli strumenti operativi dell’azienda: dai macchinari alla forza lavoro, senza dimenticare la gestione di materie prime ed energia. Una complessità che deriva anche dalla specificità di ciascuna realtà produttiva. Se è vero, infatti, che per alcuni processi esistono, anche a livello accademico, standard di fatto e best practices, è anche vero che nella maggior parte dei casi ogni azienda manifatturiera ha unicità ed esigenze particolari di cui il software di pianificazione della produzione deve tenere conto.

Tutto questo, senza dimenticare un aspetto fondamentale: i costi dell’inefficienza. Secondo autorevoli studi [fonte: FMI_Labor_Productivity_Study_FINAL.pdf], infatti incrementare la produttività in una forbice che va dal 6 al 10% può aumentare la redditività dal 50 al 100%. Tutto questo considerando esclusivamente la forza lavoro. Se a questa aggiungiamo, per esempio, i costi derivanti da scarti e gestione subottimale delle linee produttive, è facile capire come uno strumento di controllo e gestione può portare a considerevoli aumenti della monetizzazione.

Tuttavia, c’è un ulteriore elemento da considerare: lo stato attuale del mercato, che richiede la capacità di adattarsi in modo sempre più agile. ServiTecno e GE Vernova, grazie a Proficy Scheduler / ROB-EX, possono offrire soluzioni capaci di garantire una pianificazione della produzione efficace senza intaccare – anzi migliorando – la flessibilità operativa.

Le caratteristiche principali di Proficy Scheduler / ROB-EX

ServiTecno ci ricorda che la caratteristica principale del software di pianificazione della produzione Proficy Scheduler / ROB-EX è proprio la sua capacità di gestire le variazioni senza difficolta.

“Si tratta di una delle caratteristiche distintive: questo software è stato progettato in modo specifico per gestire le variazioni in modo efficace e immediato, in modo da permettere alle aziende di fronteggiare ogni tipo di evento fuori dal controllo diretto”, sottolinea Francesco Tieghi, che aggiunge: “Un ritardo di un fornitore, una improvvisa urgenza in una commessa, un fermo impianto imprevisto e così via sono tutti casi in cui è necessario rivedere tempestivamente i piani di produzione e che Proficy Scheduler / ROB-EX aiuta a gestire con successo”.

L’importanza dei controlli in tempo reale

Se si parla di tempestività e di capacità di reagire agilmente, non si può prescindere dal disporre di visibilità in tempo reale sulla produzione. Una caratteristica che permette di correggere rapidamente la programmazione dei lotti da produrre, sia in caso di variazioni impreviste sia di veri e propri problemi organizzativi, per mantenerla il più possibile all’interno dei parametri.

Proficy Scheduler / ROB-EX offre visibilità completa e trasversale su tutta la filiera produttiva, dalle materie prime alla consegna ordini. Grazie alla trasparenza introdotta dal software di pianificazione della produzione è possibile verificare in qualsiasi momento lo stato delle lavorazioni e identificare puntualmente l’insorgere di potenziali problemi come cali della produttività o colli di bottiglia.

Collaborazione e trasparenza

Nella gestione di una filiera produttiva che conservi l’efficienza e la flessibilità come valori chiave, la circolazione delle informazioni è un prerequisito fondamentale. Circolazione che deve avvenire nel modo più possibile automatico e integrato per garantire la tempestività delle decisioni e delle conseguenti operazioni. Proficy Scheduler / ROB-EX soddisfa questa necessità grazie alla capacità di integrarsi con gli ERP e i MES più comuni, a vantaggio della creazione di un ecosistema operativo e informativo coordinato.

ServiTecno spiega come l’adozione di Proficy Scheduler / ROB-EX, che tipicamente richiede un tempo breve, dalle 4 alle 6 settimane, porta vantaggi reali, anche in termini di ore uomo impiegate. “In uno scenario di media complessità, questo software per la gestione della produzione può liberare dalle 2 alle 4 ore uomo giornaliere, che gli addetti alla pianificazione possono dedicare ad attività più strategiche”, sottolinea Tieghi. Opportunità garantita anche dal Web Planner, funzionalità che permette di raggiungere le informazioni e le disposizioni di produzione attraverso una interfaccia Web compatibile con tutti i dispositivi, dai computer desktop a tablet e smartphone.

I risultati sul campo: come un software di pianificazione della produzione migliora l’efficienza aziendale

GE Vernova è un leader mondiale nella produzione di software per il controllo industriale e le sua implementazioni di Proficy Scheduler / ROB-EX nel mondo hanno già condotto a risultati concreti. Ne ricordiamo qui alcuni fra i più significativi.

Symeta Hybrid, una realtà attiva nella stampa e distribuzione di comunicazioni personalizzate che produce e distribuisce 1.800.000 stampe al giorno, ha portato la sua affidabilità al di sopra del 99%, raggiungendo anche la capacità di individuare le ragioni dei downtime nel 100% dei casi. La scelta di digitalizzare il controllo di produzione derivava, appunto, dalla necessità di aumentare l’affidabilità dell’output.

Aluflex, azienda scandinava attiva nel mercato dell’automazione dal 1988, ha utilizzato una combinazione di Proficy Scheduler / ROB-EX e altri software della famiglia Proficy per introdurre l’automazione nella pianificazione della produzione: grazie alla capacità di controllo e gestione in tempo reale, tutti gli addetti possono verificare lo stato della produzione in tempo reale e, nello stesso tempo, il software di pianificazione della produzione ha permesso al Production Manager di abbandonare la gestione manuale.

Eldan Recycling azienda danese specializzata in impianti per il riciclo di cavi, pneumatici ed elettronica, ha adottato Proficy Scheduler / ROB-EX per digitalizzare la pianificazione e abbandonare la gestione manuale basata su fogli cartacei. Grazie alla visibilità completa sulle linee e alla possibilità di avere previsioni di consegna più accurate, l’azienda ha migliorato il controllo operativo, ridotto i ritardi e ottimizzato la capacità produttiva. L’introduzione del Web Planner ha inoltre semplificato la collaborazione tra reparti.

Software di pianificazione della produzione: una scelta efficace con ServiTecno

ServiTecno supporta da anni i prodotti e i servizi di GE Vernova sul mercato italiano, avvalendosi della propria conoscenza del territorio per metterne a valore l’expertise internazionale. Proprio per le sue caratteristiche di flessibilità e agilità, Proficy Scheduler / ROB-EX è una scelta che può rivelarsi interessante per le realtà produttive italiane, tradizionalmente caratterizzate da una forte specificità e dalla capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti di mercato.