La digitalizzazione della manutenzione industriale ha compiuto enormi passi avanti negli ultimi anni. Sensori intelligenti, piattaforme IIoT e connettività diffusa permettono oggi di monitorare in tempo reale lo stato di salute di macchine e impianti. Eppure, per molte aziende manifatturiere, il problema non è più raccogliere dati, ma interpretarli.

In un contesto caratterizzato da impianti sempre più complessi, pressione sulla produttività e difficoltà nel reperire personale specializzato, la vera sfida consiste nel trasformare informazioni tecniche spesso complesse in strumenti concreti per prendere decisioni rapide ed efficaci.

Alla carenza di competenze si aggiunge inoltre il progressivo pensionamento di figure esperte che per anni hanno rappresentato il punto di riferimento per attività di diagnostica avanzata. Il rischio è che una parte importante del know-how manutentivo rimanga concentrata in poche persone, rendendo sempre più difficile garantire continuità operativa e trasferimento delle conoscenze.

Quando il dato non basta più

Molte aziende hanno investito nel condition monitoring per aumentare l’affidabilità degli impianti e ridurre i fermi non programmati. Tuttavia, ricevere un allarme rappresenta soltanto il primo passo.

Le domande a cui occorre rispondere rapidamente sono sempre le stesse: cosa sta succedendo, quanto è grave il problema e come intervenire.

In molti casi queste valutazioni richiedono competenze specialistiche. L’analisi vibrazionale, ad esempio, è uno degli strumenti più efficaci per individuare precocemente anomalie meccaniche, ma la corretta interpretazione dei dati non è sempre disponibile all’interno dei team di manutenzione.

Per questo motivo sta emergendo una nuova evoluzione del condition monitoring: passare dalla semplice raccolta dei dati alla generazione automatica di informazioni diagnostiche.

La manutenzione incontra l’Industrial AI

Nel mondo della manutenzione, il contributo dell’Industrial AI non consiste tanto nella raccolta di un maggior numero di dati, quanto nella capacità di trasformarli in informazioni immediatamente comprensibili e utilizzabili.

L’obiettivo non è sostituire gli specialisti, ma rendere disponibili competenze avanzate anche a personale che non possiede una formazione approfondita nell’analisi delle vibrazioni. In altre parole, democratizzare l’accesso alla diagnostica e supportare le decisioni quotidiane di manutenzione.

Dal monitoraggio alla diagnosi automatica degli asset

È in questo scenario che si inserisce moneo Asset Health, la nuova applicazione sviluppata da ifm all’interno della piattaforma IIoT moneo.

Attraverso l’integrazione con i sensori di vibrazione (come ad esempio i VVB3 di ifm), il sistema raccoglie dati provenienti dal campo e li contestualizza in funzione della tipologia di asset monitorato, come pompe centrifughe, ventilatori e motori elettrici.

A differenza di molti sistemi che si limitano a segnalare il superamento di determinate soglie, Asset Health utilizza modelli diagnostici specifici per la macchina monitorata. I dati non vengono semplicemente visualizzati, ma elaborati per fornire una valutazione immediata dello stato dell’asset e delle possibili anomalie.

Una volta definiti i principali parametri della macchina, il software è in grado di avviare rapidamente il monitoraggio, riducendo le attività di configurazione normalmente associate ai tradizionali sistemi di analisi vibrazionale.

Comprendere non solo cosa accade, ma perché

Uno degli aspetti più interessanti di questo approccio è la capacità di individuare automaticamente le possibili cause delle anomalie.

Quando una macchina manifesta comportamenti anomali, il sistema non si limita a segnalare un problema, ma aiuta a riconoscerne l’origine, identificando condizioni quali squilibri, disallineamenti, allentamenti meccanici o altre anomalie operative.

In pratica, viene effettuata una prima attività di root cause analysis automatica che consente al manutentore di restringere rapidamente il campo delle possibili cause e definire con maggiore tempestività le priorità di intervento.

Dall’analisi all’azione

Immaginiamo una pompa centrifuga installata in una linea produttiva continua. Un progressivo disallineamento potrebbe inizialmente non avere effetti evidenti, ma generare nel tempo un aumento delle vibrazioni e un’accelerazione dell’usura dei componenti.

In un approccio tradizionale sarebbe necessario approfondire l’analisi per comprenderne la causa. Con la diagnostica automatica, invece, il sistema può correlare l’anomalia a una possibile origine e fornire indicazioni utili per programmare l’intervento prima che il problema si trasformi in un fermo macchina non pianificato.

Le informazioni diagnostiche vengono inoltre accompagnate da suggerimenti operativi che aiutano il personale di manutenzione a intervenire in modo più rapido e mirato.

Una risposta concreta alle sfide della manutenzione moderna

Il futuro della manutenzione non dipenderà soltanto dalla capacità di raccogliere più dati, ma dalla possibilità di renderli comprensibili, contestualizzati e immediatamente utilizzabili.

Più che sostituire le competenze umane, strumenti come moneo Asset Health possono essere considerati veri e propri assistenti digitali in grado di supportare il personale nelle attività quotidiane e di rendere accessibili competenze diagnostiche avanzate a un numero maggiore di operatori.

E forse è proprio questo il passaggio più importante che l’Industrial AI sta portando in fabbrica: trasformare informazioni complesse in decisioni più semplici.

In un panorama industriale dove le competenze specialistiche sono sempre più preziose, la diagnostica automatica rappresenta una delle strade più promettenti per rendere la manutenzione più efficiente, scalabile e sostenibile.