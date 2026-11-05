Advantech ha annunciato l’ampliamento della gamma di Panel PC per aree pericolose della serie SPC-600 con i nuovi Touch Panel Computer SPC-612E e SPC-615E, dotati di display da 12 e 15 pollici.
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Da Advantech Panel PC touch certificati IECEx, ATEX e C1D2 per ambienti pericolosi
I nuovi modelli SPC-612E e SPC-615E da 12 e 15 pollici integrano processori Intel Core di tredicesima generazione o i3-N305 e display da oltre 1000 nit resistenti agli urti. La soluzione estende gli standard di sicurezza di SPC-618WE RPL a formati più compatti ed ed economici per applicazioni industriali, chimiche e del settore oil e gas.
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