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Da Advantech Panel PC touch certificati IECEx, ATEX e C1D2 per ambienti pericolosi

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I nuovi modelli SPC-612E e SPC-615E da 12 e 15 pollici integrano processori Intel Core di tredicesima generazione o i3-N305 e display da oltre 1000 nit resistenti agli urti. La soluzione estende gli standard di sicurezza di SPC-618WE RPL a formati più compatti ed ed economici per applicazioni industriali, chimiche e del settore oil e gas.

Pubblicato il 5 nov 2026
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Advantech ha annunciato l’ampliamento della gamma di Panel PC per aree pericolose della serie SPC-600 con i nuovi Touch Panel Computer SPC-612E e SPC-615E, dotati di display da 12 e 15 pollici.

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Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
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