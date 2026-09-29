La divisione Machine Automation di ABB (B&R) ha lanciato la nuova generazione di soluzioni Human Machine Interface (HMI).
interfacce hmi
Da B&R nuovi HMI e PC Industriali scalabili e pensati per l’AI
B&R, la divisione Machine Automation di ABB, presenta la nuova gamma HMI e PC industriali per l’automazione avanzata. Grazie a tecnologie aperte, intelligenza artificiale integrata e prestazioni elevate, la piattaforma offre ai costruttori di macchine strumenti flessibili per semplificare le operazioni e ottimizzare i processi produttivi.
Argomenti
Canali
ROBOTICA
-
La sfida globale degli umanoidi tra Cina e Stati Uniti. L’Europa osserva mentre i robot iniziano a entrare nelle fabbriche24 Set 2026
-
Cinque milioni di robot industriali nelle fabbriche di tutto il mondo, nuove installazioni in crescita, ma l’Italia frena (-11%)24 Set 2026
-
Robotica e AI fisica, Qualcomm rileva PickNik per accelerare lo sviluppo open-source23 Set 2026
-
ABB Robotics E-Device: interazione uomo-robot semplificata con tablet e PC22 Set 2026
-
Physical AI e robotica avanzata, per il 2027 si prevede una forte accelerazione18 Set 2026