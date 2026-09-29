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Da B&R nuovi HMI e PC Industriali scalabili e pensati per l’AI

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B&R, la divisione Machine Automation di ABB, presenta la nuova gamma HMI e PC industriali per l’automazione avanzata. Grazie a tecnologie aperte, intelligenza artificiale integrata e prestazioni elevate, la piattaforma offre ai costruttori di macchine strumenti flessibili per semplificare le operazioni e ottimizzare i processi produttivi.

Pubblicato il 29 set 2026
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La divisione Machine Automation di ABB (B&R) ha lanciato la nuova generazione di soluzioni Human Machine Interface (HMI).

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
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