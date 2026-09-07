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Advantech lancia UNO-2484V3, il computer Edge fanless ad alte prestazioni per l’Industrial Edge

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Progettato per l’automazione industriale, il sistema UNO-2484V3 integra processori Intel Core Ultra Serie 2 e memoria DDR5. La piattaforma unisce un’elevata potenza di calcolo, un’ampia connettività e un design modulare per ottimizzare l’elaborazione dei dati e la gestione dei processi direttamente sul campo.

Pubblicato il 7 set 2026
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Advantech, azienda specializzata nell’Industrial IoT e nell’Edge computing, ha annunciato UNO-2484V3, un computer Edge di nuova generazione, fanless e progettato per le applicazioni industriali più esigenti.

Dotato di processori Intel Core Ultra (Serie 2), memoria DDR5 a doppio canale e un’ampia gamma di I/O industriali, UNO-2484V3 offre prestazioni di elaborazione e grafiche superiori in una piattaforma compatta e modulare, progettata per garantire un’implementazione affidabile in ambienti Edge.

Indice degli argomenti

Progettato per l’intelligenza e l’automazione Edge

UNO-2484V3 è dotato dei più recenti processori Intel Core Ultra (Serie 2) 5 e 7 e di memoria DDR5 a doppio canale. Progettato per applicazioni Industrial Edge sempre più esigenti, combina elevate prestazioni di elaborazione, un’ampia connettività industriale e opzioni di espansione flessibili in una piattaforma compatta e fanless.

Grazie alle numerose interfacce LAN, seriali, USB, display e GPIO, il sistema può collegare macchine, sensori e sistemi a livello di stabilimento, supportando al contempo l’acquisizione dati in tempo reale, l’analisi locale, la visione artificiale e il monitoraggio delle apparecchiature.

Il TPM 2.0 integrato rafforza ulteriormente la sicurezza a livello di piattaforma per le applicazioni industriali.

Connettività industriale versatile ed espansione flessibile

UNO-2484V3 offre una porta LAN GbE (Intel i219), tre porte LAN 2.5GbE (Intel i226), quattro porte seriali RS-232/422/485, quattro porte USB Type-A e due porte USB Type-C.

Supporta fino a quattro display indipendenti tramite HDMI 1.4, DisplayPort e due uscite USB Type-C. Le interfacce aggiuntive includono audio ALC888S e GPIO a 8 bit, espandibili a 16 bit tramite il secondo stack opzionale.

Per un’espansione scalabile del sistema, UNO-2484V3 dispone di quattro slot M.2: uno B-key, uno E-key e due M-key, oltre a uno slot per schede nano SIM. Il secondo stack opzionale supporta due SSD da 2,5″ sostituibili e i moduli Advantech iDoor per la connettività wireless, la comunicazione tramite fieldbus o ulteriore spazio di archiviazione, consentendo agli utenti di configurare la piattaforma in base alle diverse esigenze di automazione e Edge computing.

Prestazioni di elaborazione di nuova generazione

Rispetto ai processori Intel Core di 11a generazione e alla memoria DDR4 dell’UNO-2484G V2, UNO-2484V3 adotta l’architettura Intel Core Ultra (Serie 2) e memoria DDR5-6400.

Con un massimo di 14 core CPU e 12 MB di cache L3, la piattaforma è ideale per applicazioni quali visione artificiale, manutenzione predittiva, aggregazione di dati multi-protocollo e altre applicazioni Edge ad alta intensità di dati.

Queste prestazioni potenziate consentono ai produttori di elaborare una maggiore quantità di dati localmente, ridurre i tempi di risposta e rafforzare le operazioni edge-to-cloud.

Design meccanico affidabile e intuitivo

Parte della rinnovata serie UNO-2000 V3, UNO-2484V3 presenta un design industriale aggiornato e un dissipatore di calore ottimizzato per migliorare le prestazioni termiche.

Il coperchio DIMM rimovibile semplifica gli interventi di aggiornamento della memoria, mentre lo slot per schede SIM accessibile dall’esterno, il supporto rimovibile per l’antenna e il coperchio superiore intercambiabile per la personalizzazione del marchio rendono più semplici l’installazione e la manutenzione sul campo.

Il design fanless e solid-state supporta un’ampia gamma di alimentazione da 10–36 VDC e un funzionamento da −20 °C a 60 °C, il tutto in un formato compatto di 200 × 140 × 55 mm. I LED PWR, RUN e BAT forniscono un’indicazione chiara e immediata dello stato del sistema.

Una piattaforma versatile per le applicazioni Industrial Edge

Combinando prestazioni di elaborazione di nuova generazione, un’ampia connettività industriale e un design robusto e intuitivo, UNO-2484V3 aiuta i produttori a modernizzare l’automazione delle macchine, ottimizzare l’acquisizione dei dati e prendere decisioni più rapide direttamente all’edge.

Ad esempio, nelle applicazioni di automazione delle macchine, UNO-2484V3 può fungere da piattaforma di elaborazione centrale per il controllo delle macchine, la raccolta dei dati, l’HMI, le comunicazioni e il monitoraggio delle apparecchiature.

Le numerose interfacce seriali e LAN consentono di collegare PLC, sensori e dispositivi legacy per l’acquisizione dei dati in tempo reale, l’analisi locale e la sincronizzazione con i sistemi a livello di stabilimento. Caratteristiche che offrono agli operatori una visibilità in tempo reale sullo stato delle apparecchiature e della produzione, consentendo di reagire più rapidamente e di ottenere un controllo più efficace.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
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