Le IMU di precisione al servizio dello smart Agrifood

L’agricoltura mondiale si trova a un punto di svolta cruciale. Entro il 2050, la popolazione mondiale dovrebbe avvicinarsi ai 10 miliardi, richiedendo un aumento della produzione alimentare di quasi il 70%¹, proprio mentre i cambiamenti climatici riducono i terreni coltivabili, alterano i cicli colturali e mettono a dura prova le risorse idriche. Allo stesso tempo, l’impatto ambientale derivante dall’uso diffuso di diserbanti, dall’eccessiva concimazione e dalle operazioni agricole ad alto consumo di carburante continua ad aumentare, mentre la carenza di manodopera si aggrava man mano che le giovani generazioni abbandonano il mondo agricolo. Insieme, queste sfide stanno portando i metodi agricoli tradizionali ai limiti delle loro capacità.

Per soddisfare la domanda e nutrire in modo sostenibile un mondo in crescita, le aziende agricole devono massimizzare le rese, ridurre gli sprechi e controllare i costi operativi per preservare l’accesso alle risorse. La strada da seguire dipende in modo crescente da un’agricoltura più intelligente e precisa. L’ascesa dei sensori di precisione, dell’intelligenza artificiale (IA), della robotica e dell’Internet of Things (IoT) sta fornendo agli agricoltori informazioni basate sui dati che rendono l’agricoltura intelligente più efficiente, produttiva ed economicamente sostenibile.

Le unità di misura inerziali in crescita

Al centro di questa trasformazione ci sono le unità di misura inerziali (IMU). Questi sensori compatti e multiasse costituiscono la spina dorsale del riconoscimento del movimento per le applicazioni semi-autonome e autonome, misurando l’accelerazione, la velocità angolare e l’orientamento. Dalla guida di trattori autonomi con precisione al centimetro fra i solchi delle coltivazioni alla stabilizzazione delle barre irroranti dei droni su terreni accidentati, le IMU sta silenziosamente trasformando il modo in cui l’umanità coltiva il proprio cibo. Si sono affermate come il fondamento imprescindibile che rende possibile la trasformazione verso l’agricoltura intelligente.

Le basi tecnologiche

Prima che le IMU iniziassero a guidare i trattori, contribuivano a salvare vite umane sulle autostrade. Nel 1991, Analog Devices, Inc. (ADI) ha introdotto il primo accelerometro MEMS al mondo destinato al mercato di massa, che alimentava i sistemi airbag diventati poi uno standard nelle automobili di tutto il mondo.2

Quel lavoro fondamentale nel campo dei sensori cruciali per la sicurezza ha consacrato ADI come pioniere nella tecnologia inerziale di precisione. Con decenni di esperienza nell’elaborazione di segnali analogici e digitali ad alte prestazioni e nella produzione avanzata di MEMS, ADI è all’avanguardia nella tecnologia IMU e offre un portfolio di soluzioni che abbraccia settori che vanno dall’agricoltura alla robotica.

Oggi, le IMU di precisione di ADI sono integrate in piattaforme di nuova generazione che stanno rivoluzionando il modo in cui il cibo viene coltivato, raccolto e distribuito. Operando in combinazione con il Sistema di Posizionamento Globale (GPS), le IMU sono in grado di guidare e orientare veicoli terrestri e aerei lungo percorsi precisi per la semina, la lavorazione del terreno e l’irrorazione. I sensori inerziali possono inoltre monitorare i movimenti e il comportamento degli animali, aiutando gli agricoltori a tenere sotto controllo lo stato di salute delle mandrie e a individuare tempestivamente eventuali problemi.

Se combinate con l’intelligenza artificiale (AI) e gli accelerometri, le IMU consentono anche la manutenzione predittiva, rilevando impercettibili cambiamenti nel comportamento delle macchine prima che si verifichino guasti. Grazie all’analisi delle vibrazioni, questi sistemi sono in grado di identificare tempestivamente anomalie ai cuscinetti, squilibri e allentamento dei componenti, riducendo i costosi tempi di fermo durante i periodi cruciali di semina e raccolta.

L’IMU funge di fatto da “orecchio interno” di una macchina.

Come funziona un’IMU

Le IMU integrano accelerometri e giroscopi per misurare continuamente l’accelerazione e la velocità di rotazione di un oggetto lungo tre assi: rollio, beccheggio e imbardata. Le IMU forniscono dati in tempo reale su movimento, orientamento e posizione. Elaborando i dati in tempo reale, un’IMU è in grado di determinare posizione, velocità e assetto, fornendo a un sistema autonomo o semi-autonomo un sensing completo e autoreferenziale di equilibrio e direzione che non richiede supporto ai satelliti per sapere esattamente dove si trova.

Come orientarsi quando il GPS non funziona

Il rilevamento inerziale di precisione fa la differenza tra un sistema che funziona nella maggior parte dei casi e uno che funziona sempre. Un moderno trattore di precisione è dotato di una grande antenna GNSS installata sulla parte superiore di una macchina alta da 2,5 a 4 metri , il cui compito è quello di posizionare il veicolo con una precisione di pochi centimetri anche in aree vaste. Quando il trattore si inclina percorrendo colline o terreni irregolari, le sole letture GPS diventano inaffidabili. L’IMU corregge tale movimento, allineando la posizione segnalata dall’antenna con il vero orientamento del trattore sul terreno. In ambienti RF difficili, dove interruzioni, interferenze e cambiamenti stagionali del terreno possono degradare i segnali satellitari, l’IMU colma tali lacune in modo che il trattore non perda mai la direzione.

Non tutte le attività agricole si svolgono in campi aperti. Frutteti e vigneti con le loro fitte chiome spesso bloccano i segnali satellitari in banda L, mentre fienili e silos creano ulteriori zone d’ombra. In questi corridoi privi di copertura GPS, l’IMU mantiene una consapevolezza continua della posizione e dell’assetto, fornendo la guida ininterrotta necessaria per un’autonomia affidabile. Il GNSS fornisce il posizionamento a livello macro, mentre l’IMU garantisce le prestazioni continue e stabili che mantengono le macchine agricole precisamente in rotta.

La precisione che riduce gli sprechi

Le IMU sono fondamentali per le moderne macchine agricole che seminano, irrorano, lavorano il terreno e raccolgono con una ripetibilità dell’ordine centimetro, garantendo un’uniformità di gran lunga superiore rispetto agli operatori umani. Tale precisione si accumula nel tempo: quando la posizione di ogni seme viene registrata al momento della semina, le macchine possono successivamente tornare a concimare in ogni punto preciso, applicando fertilizzanti o trattamenti quando necessario, riducendo l’uso di sostanze chimiche e migliorando al contempo l’efficienza e la resa.

Uno degli esempi più evidenti è l’irrorazione a tasso variabile. Telecamere e sensori identificano in tempo reale erbacce, colture e variazioni nello stato di salute delle piante, mentre il GPS, le IMU e il software di controllo regolano al volo i singoli ugelli di irrorazione. Il risultato: un’applicazione più precisa di erbicidi, pesticidi e sostanze nutritive, con una riduzione dei costi, un minore impatto ambientale e la minimizzazione dell’ingresso di sostanze chimiche in eccesso nella catena alimentare.

Progettato per affrontare le dure realtà del settore agricolo

Pochi altri settori come gli ambienti agricoli sono in grado di mettere a durissima prova i sensori inerziali. Trattori, attrezzi agricoli e UAV generano vibrazioni persistenti, urti improvvisi e ampie oscillazioni termiche che possono compromettere nel tempo la precisione di navigazione. All’alba, quando fa freddo, alle temperature massime di mezzogiorno, le IMU devono mantenere la calibrazione e prestazioni ripetibili mentre le attrezzature operano ininterrottamente durante le lunghe giornate di semina e raccolta. Le IMU utilizzate nell’agricoltura di precisione devono soddisfare contemporaneamente tutti questi requisiti, rendendo imprescindibili l’immunità alle vibrazioni, la stabilità termica e la precisione ripetibile.

ADI affronta queste sfide attraverso un’architettura “fusion-first” che considera l’IMU non come un sensore autonomo, ma come parte di un sistema più ampio di posizionamento, navigazione e temporizzazione (PNT) che integra il rilevamento inerziale con il GNSS e i sistemi di controllo di bordo. Il risultato è un livello di prestazioni che nessuna delle due tecnologie può raggiungere da sola.

Questo approccio basato sulla fusione dei sensori consente:

Una guida continua in caso di interruzioni del segnale GNSS o di condizioni satellitari incerte

Una stima accurata di rollio, beccheggio e imbardata per il livellamento delle barre di irrorazione, il controllo degli attrezzi e la compensazione del dislivello

Aggiornamenti ad alta frequenza della velocità e della rotta per una guida più fluida della macchina

Inizializzazione e convergenza più rapide, che migliorano al massimo i tempi produttivi sul campo

Droni: precisione nei cieli

I droni agricoli stanno diventando strumenti indispensabili per l’agricoltura di precisione. Dotati di sensori a infrarossi e multispettrali, sono in grado di effettuare rilievi delle colture, individuare malattie, monitorare l’irrigazione e valutare in poche ore il potenziale di resa su migliaia di acri. Il cuore di ogni drone agricolo è un’IMU che opera in combinazione con il GPS per la navigazione, stabilizzando al contempo il velivolo in presenza di venti variabili, vibrazioni e condizioni satellitari compromesse.

Man mano che i droni diventano più piccoli, leggeri e soggetti a vibrazioni, le prestazioni dell’IMU assumono un’importanza ancora maggiore. La qualità delle informazioni agricole basate sull’intelligenza artificiale – che consentono di identificare lo stress delle piante, individuare precocemente le malattie o rilevare carenze di irrigazione prima che si verifichino cali di rendimento – dipende da immagini stabili e georeferenziate con precisione. Quando i droni operano in prossimità di fitte chiome arboree o su terreni irregolari dove i segnali GNSS si indeboliscono, la navigazione inerziale mantiene la stabilità di rollio e beccheggio, attenua le variazioni di altitudine e garantisce un tracciamento affidabile del movimento, assicurando sia la sicurezza del volo che l’affidabilità dei dati.

Per soddisfare queste esigenze, Analog Devices ha sviluppato l’ADIS16607, un’IMU progettata per sistemi di precisione che operano in ambienti difficili. Progettato per supportare la navigazione con o senza GPS, l’ADIS16607 consente inoltre il controllo avionico e la stabilizzazione ottica dell’immagine per carichi utili quali telecamere e radar. I miglioramenti apportati all’errore di rettifica delle vibrazioni (VRE) del giroscopio e dell’accelerometro garantiscono una maggiore resistenza alle vibrazioni, un posizionamento più accurato, una maggiore stabilità degli UAV e una risposta del sistema a bassa latenza, il tutto in un package compatto e pronto per l’integrazione in piattaforme embedded.

Oltre il campo: autonomia su larga scala

Le stesse funzionalità delle IMU che oggi stanno trasformando l’agricoltura, si stanno rivelando fondamentali anche in numerose applicazioni industriali. Nei magazzini, i robot guidati da sensori inerziali migliorano l’efficienza della supply chain, dalla fonte allo scaffale. Nei porti di tutto il mondo, i sistemi basati su IMU movimentano i container a velocità più elevate e con maggiore precisione. Nelle operazioni minerarie, i sensori inerziali forniscono dati di orientamento e movimento essenziali per i veicoli autonomi che operano in ambienti sotterranei privi di copertura GPS. Ovunque i sistemi autonomi debbano operare in modo affidabile e in condizioni difficili, le IMU di precisione sono una componente fondamentale della soluzione.

Con l’aumento della domanda alimentare globale e la disponibilità limitata di terreni coltivabili, l’agricoltura intelligente si sta dimostrando come qualcosa di più di una semplice storia di successo industriale. Essa riflette un cambiamento più ampio in cui i sistemi autonomi, guidati da sensori di precisione, stanno contribuendo a risolvere una delle sfide più urgenti dell’umanità: produrre di più con meno risorse per nutrire il mondo.

BIBLIOGRAFIA

1“Global Agriculture Towards 2050.” Food and Agriculture Organization of the United Nations, October 2009.

2“The Fundamentals of Analog Devices’ Revolutionary MEMS Switch Technology.” Analog Devices, Inc.

3“High-Performance Inertial Measurement Unit (IMU).” MarketResearch.com, May 2026.

4“Smart Agriculture System Market Growth Analysis, Dynamics, Key Players and Innovations, Outlook and Forecast 2026-2034.” Intelmarket Research, February 2026.