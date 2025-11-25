L’Industrial AI permetterà di ‘automatizzare l’automazione’, parola di Siemens

Automatizzare l’automazione. Per Rainer Brehm, COO e CTO di Siemens Digital Industries, sono queste le uniche due parole in grado di spiegare la trasformazione industriale in corso. Nei padiglioni della fiera SPS 2025 a Norimberga, Siemens ha lanciato la sfida più audace: archiviare definitivamente l’era della programmazione hardcoded, utilizzata ancora dal 99% dei clienti, in favore di workflow goal-driven, flussi di lavoro guidati dagli obiettivi. Questo nuovo paradigma, spinto dall’Intelligenza Artificiale (AI), non chiede più al sistema come eseguire un compito, ma solo che cosa deve essere fatto, rendendo l’industria più adattiva, autonoma e flessibile.