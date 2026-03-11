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Luca Galluzzi è il nuovo Country Director di Rockwell Automation per l’Italia

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Con la nomina di Luca Galluzzi a Country Director Rockwell Automation intende puntare sulla crescita e consolidare la vicinanza ai clienti e ai partner. Focus sulle soluzioni avanzate di automazione industriale e per la trasformazione digitale.

Pubblicato il 11 mar 2026
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Luca Galluzzi, nuovo Country Director per l’Italia di Rockwell Automation.

Rockwell Automation annuncia la nomina di Luca Galluzzi a Country Director per l’Italia. Galluzzi guiderà la direzione strategica dell’organizzazione Rockwell Automation Italia e sosterrà la crescita dell’azienda nel Paese.

Si concentrerà sul rafforzamento delle attività commerciali, sia dirette sia indirette, nei confronti di end user, costruttori di macchine e dell’ecosistema PartnerNetwork di Rockwell Automation, supportando i clienti nel perseguire obiettivi di produttività, resilienza e sostenibilità attraverso l’automazione industriale moderna e la trasformazione digitale.

“Alle aziende industriali italiane è riconosciuta a livello globale l’eccellenza ingegneristica e la capacità di competere attraverso l’innovazione”, commenta Galluzzi.

“La mia priorità è lavorare a fianco di clienti, costruttori di macchine e partner per trasformare le attuali complessità operative in miglioramenti concreti, aiutandoli a modernizzare le proprie operazioni con una roadmap chiara, a rendere la produzione più flessibile e a generare valore misurabile. Allo stesso modo, sono impegnato a valorizzare il nostro team in Italia affinché possiamo restare vicini ai clienti e operare con coerenza ed efficacia”, aggiunge.

Un profilo internazionale per la guida del mercato italiano

Galluzzi vanta una solida esperienza nell’automazione industriale, maturata attraverso un percorso professionale che include ruoli di leadership commerciale, sviluppo del business e costruzione di team in contesti nazionali e internazionali.

Prima di entrare in Rockwell Automation, ha ricoperto incarichi dirigenziali di primo piano in B&R Automation, dove ha contribuito allo sviluppo e alla crescita dell’organizzazione italiana, guidando successivamente team di vendita a livello macro-regionale e globale.

Dopo diversi anni in ruoli di leadership internazionale, ha scelto di riportare la propria esperienza nel mercato italiano, dove vede importanti opportunità di crescita e di creazione di valore per i clienti.

“Luca è un affermato professionista con una profonda esperienza nell’automazione industriale e una comprovata capacità di creare team ad alte prestazioni. Combina una visione strategica con un approccio rigoroso all’esecuzione e conosce a fondo le dinamiche del mercato, compresa l’importanza di sviluppare e consolidare sia i canali diretti sia quelli indiretti. Questa nomina conferma il nostro impegno a rafforzare la vicinanza ai clienti in Italia”, commenta Rodrigo Riera Bencomo, Regional Vice President, South Region, EMEA di Rockwell Automation.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
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