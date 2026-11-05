Meno passaggi tra progettazione elettrica e cablaggio, operazioni più rapide e maggiore controllo sulle informazioni dello schema: è su queste direttrici che si sviluppa SPAC Automazione 2027, la nuova release del software CAD di SDProget per la progettazione elettrica e l’automazione industriale.
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Più continuità tra progettazione elettrica e cablaggio: le novità di SPAC Automazione 2027
La nuova release interviene su prestazioni, controllo delle informazioni di progetto e integrazione con le attività a valle dello schema. Tra le principali evoluzioni, una gestione più rapida di morsetti e connettori, nuovi strumenti di controllo e lo sviluppo del flusso digitale verso il cablaggio del quadro.
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