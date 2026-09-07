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Reinova Nexus: la piattaforma AI-native che trasforma testing e validazione

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La nuova soluzione trasforma il tradizionale testing ingegneristico in un ecosistema guidato dai dati. Sfruttando dataset fisici misurati e modelli predittivi, il sistema accelera lo sviluppo di prodotti complessi nei settori automotive, e-mobility e BESS, ottimizzando tempi, costi di prototipazione e processi di conformità.

Pubblicato il 7 set 2026
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Si chiama Nexus il progetto strategico con cui Reinova evolve il proprio modello di testing, validazione e ingegneria verso una piattaforma AI-native, capace di trasformare dati sperimentali, competenze tecniche e infrastrutture di prova in conoscenza industriale riutilizzabile.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
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