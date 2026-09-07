Si chiama Nexus il progetto strategico con cui Reinova evolve il proprio modello di testing, validazione e ingegneria verso una piattaforma AI-native, capace di trasformare dati sperimentali, competenze tecniche e infrastrutture di prova in conoscenza industriale riutilizzabile.
intelligenza artificiale
Reinova Nexus: la piattaforma AI-native che trasforma testing e validazione
La nuova soluzione trasforma il tradizionale testing ingegneristico in un ecosistema guidato dai dati. Sfruttando dataset fisici misurati e modelli predittivi, il sistema accelera lo sviluppo di prodotti complessi nei settori automotive, e-mobility e BESS, ottimizzando tempi, costi di prototipazione e processi di conformità.
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