Rockwell Automation LogixEdge: controllo industriale e edge computing convergono in un’unica piattaforma

Rockwell Automation amplia il proprio portafoglio di soluzioni per il controllo industriale con LogixEdge, una nuova piattaforma basata su PC industriale che integra le funzionalità di controllo Logix con capacità di edge computing e supporto per applicazioni containerizzate.

La novità si inserisce nell’evoluzione verso la software-defined automation, un modello nel quale le funzionalità di controllo e le applicazioni industriali possono essere implementate e gestite con maggiore indipendenza dall’hardware dedicato.

L’obiettivo è superare la tradizionale separazione tra i sistemi di controllo delle macchine e le infrastrutture informatiche utilizzate per l’elaborazione dei dati, la visualizzazione e le applicazioni digitali. Con LogixEdge, Rockwell Automation propone un’architettura nella quale queste funzioni possono convivere sullo stesso dispositivo, riducendo la necessità di ricorrere a componenti hardware separati.

LogixEdge: controllo deterministico e applicazioni software sullo stesso dispositivo

La caratteristica distintiva di LogixEdge è la possibilità di affiancare le funzionalità di controllo industriale deterministico all’esecuzione di applicazioni software su una piattaforma di calcolo comune.

Nelle architetture di automazione tradizionali, i controllori programmabili gestiscono le sequenze e le logiche di funzionamento delle macchine, mentre le applicazioni per l’analisi dei dati, la visualizzazione e altri servizi digitali vengono spesso eseguite su dispositivi separati.

La nuova soluzione di Rockwell Automation punta a ridurre questa frammentazione, integrando il controllo Logix e le capacità di elaborazione tipiche dell’edge computing direttamente nel livello di controllo.

L’elaborazione dei dati può così avvenire in prossimità dei processi produttivi, senza richiedere necessariamente il trasferimento delle informazioni verso infrastrutture centralizzate per ogni operazione.

L’integrazione tra controllo e capacità di calcolo apre inoltre la possibilità di realizzare architetture nelle quali applicazioni operative e servizi digitali condividono una stessa infrastruttura fisica, pur mantenendo le rispettive esigenze funzionali.

Il ruolo dei container nella software-defined automation

Un altro elemento della piattaforma è il supporto per applicazioni containerizzate, che consente di distribuire e gestire componenti software secondo modalità più vicine a quelle utilizzate nelle moderne infrastrutture IT.

La containerizzazione permette di confezionare un’applicazione insieme alle dipendenze necessarie alla sua esecuzione, facilitandone la distribuzione su sistemi compatibili e la gestione delle diverse versioni.

Applicato all’ambiente industriale, questo modello può rendere più semplice l’implementazione di applicazioni di analisi, visualizzazione e altri servizi software su impianti e stabilimenti differenti.

Secondo Rockwell Automation, l’adozione di pratiche di gestione del ciclo di vita del software più uniformi può contribuire a ridurre i tempi di implementazione e a semplificare gli aggiornamenti, soprattutto nelle aziende che operano con infrastrutture produttive distribuite.

L’aspetto interessante non riguarda soltanto la possibilità di eseguire più applicazioni sul medesimo hardware. È soprattutto il passaggio verso un modello nel quale le funzionalità digitali possono evolvere attraverso aggiornamenti software, riducendo la dipendenza da interventi sull’infrastruttura fisica.

Questo non significa però che tutti i componenti del sistema di controllo diventino intercambiabili o che i vincoli industriali scompaiano. Le funzioni che richiedono tempi di risposta prevedibili, affidabilità e continuità operativa devono continuare a rispettare requisiti diversi da quelli delle normali applicazioni informatiche.

Una nuova opzione per il portafoglio Logix

Con LogixEdge, Rockwell Automation amplia il portafoglio Logix rivolto alle applicazioni nelle quali è utile combinare controllo e capacità di elaborazione software.

La soluzione si propone quindi come un’opzione per i costruttori di macchine e gli utilizzatori finali che intendono integrare nuove applicazioni digitali nelle architetture di automazione, limitando la proliferazione di dispositivi dedicati.

“L’automazione industriale sta evolvendo da architetture incentrate sull’hardware verso sistemi definiti dal software, più facili da implementare, gestire e scalare”, afferma Stefano Schiavella, product manager di Rockwell Automation. “I controllori LogixEdge integrano il controllo Logix e le moderne capacità di calcolo in un’unica piattaforma, offrendo alle aziende manifatturiere una maggiore flessibilità e contribuendo a ridurre la complessità dei sistemi”.

Il nuovo controllore rappresenta anche un tassello della strategia con cui Rockwell Automation punta a estendere l’impiego del proprio ambiente di controllo a differenti piattaforme hardware e a integrare maggiormente le componenti IT e OT.

Nella visione dell’azienda, la software-defined automation non elimina il ruolo dell’hardware industriale, ma sposta progressivamente una parte della flessibilità e dell’evoluzione funzionale dei sistemi verso il software.