Rockwell Automation potenzia l’AI industriale con l’AI generativa su edge grazie a Nvidia NemoTron

Rockwell Automation porta l’AI generativa direttamente all’edge industriale con l’integrazione di Nvidia Nemotron Nano, uno small language model (SLM) progettato su misura e ottimizzato per FactoryTalk Design Studio e per altri workflow delle soluzioni Rockwell.

In collaborazione con NVIDIA, Rockwell sta sfruttando il modello open-source Nemotron-Nano-9B-v2 e NVIDIA NeMo per offrire una funzionalità di AI generativa basata sull’edge, progettata specificamente per gli ambienti industriali.

Come funziona

Le tecniche di distillazione di Nemotron Nano forniscono la base per uno SLM in grado di operare in contesti edge con requisiti inferiori di spazio e potenza rispetto a un tradizionale data center.

Tramite il fine-tuning del modello con i dati utilizzati da FactoryTalk Design Studio Copilot, Rockwell sta creando una soluzione che apre nuove prospettive per i professionisti dell’automazione industriale.

Progettato per essere utilizzato nei workflow di progettazione, sviluppo, produzione e manutenzione, il modello opera in modo fluido su pannelli HMI, appliance, ambienti di sviluppo (IDE) su desktop e ambienti server o cloud privati.

Supporta deployment sia edge sia air-gapped, offrendo capacità di reasoning, prevedibilità e reattività superiori rispetto ad altri SLM.

Le prime valutazioni evidenziano il valore rivoluzionario di questo modello, grazie a nuove capacità di reasoning, elaborazione parallela e importanti progressi prestazionali che gli consentono di distinguersi nel panorama degli SLM.

I risultati mostrano come il modello sia particolarmente adatto agli scenari industrial edge, dove reattività immediata, sicurezza dei dati e funzionamento offline sono elementi essenziali.

“Small language model come Nvidia Nemotron Nano portano l’intelligenza in tempo reale direttamente nel punto in cui vengono prese le decisioni, dalle linee di produzione alle reti energetiche”, commenta Joey Conway, senior director, generative AI software for enterprise, Nvidia.

“Ottimizzando il modello open Nvidia Nemotron con i dati di FactoryTalk Design Studio, stiamo creando soluzioni che possono essere implementate ovunque, per aiutare i nostri clienti ad accelerare i workflow senza compromettere prevedibilità o controllo”, aggiunge Tony Carrara, FactoryTalk Design Studio business manager, Rockwell Automation.