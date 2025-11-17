Primo piano Politica industriale PNRR Incentivi Opinioni Interviste Robotica Automazione industriale Appuntamenti Podcast Innovation Books

automazione

Rockwell Automation potenzia l’AI industriale con l’AI generativa su edge grazie a Nvidia NemoTron

Home Tecnologie Automazione industriale
Partecipa al dibattito
Indirizzo copiato

Rockwell Automation sta collaborando con Nvidia per portare l’AI Generativa direttamente sull’Edge utilizzando la tecnologia Nvidia NemoTron. L’obiettivo è migliorare in tempo reale l’intelligenza industriale e l’automazione degli impianti, aumentando l’efficienza produttiva e la capacità predittiva.

Pubblicato il 17 nov 2025
image

Rockwell Automation porta l’AI generativa direttamente all’edge industriale con l’integrazione di Nvidia Nemotron Nano, uno small language model (SLM) progettato su misura e ottimizzato per FactoryTalk Design Studio e per altri workflow delle soluzioni Rockwell.

In collaborazione con NVIDIA, Rockwell sta sfruttando il modello open-source Nemotron-Nano-9B-v2 e NVIDIA NeMo per offrire una funzionalità di AI generativa basata sull’edge, progettata specificamente per gli ambienti industriali.

Come funziona

Le tecniche di distillazione di Nemotron Nano forniscono la base per uno SLM in grado di operare in contesti edge con requisiti inferiori di spazio e potenza rispetto a un tradizionale data center.

Tramite il fine-tuning del modello con i dati utilizzati da FactoryTalk Design Studio Copilot, Rockwell sta creando una soluzione che apre nuove prospettive per i professionisti dell’automazione industriale.

Progettato per essere utilizzato nei workflow di progettazione, sviluppo, produzione e manutenzione, il modello opera in modo fluido su pannelli HMI, appliance, ambienti di sviluppo (IDE) su desktop e ambienti server o cloud privati.

Supporta deployment sia edge sia air-gapped, offrendo capacità di reasoning, prevedibilità e reattività superiori rispetto ad altri SLM.

Le prime valutazioni evidenziano il valore rivoluzionario di questo modello, grazie a nuove capacità di reasoning, elaborazione parallela e importanti progressi prestazionali che gli consentono di distinguersi nel panorama degli SLM.

I risultati mostrano come il modello sia particolarmente adatto agli scenari industrial edge, dove reattività immediata, sicurezza dei dati e funzionamento offline sono elementi essenziali.

“Small language model come Nvidia Nemotron Nano portano l’intelligenza in tempo reale direttamente nel punto in cui vengono prese le decisioni, dalle linee di produzione alle reti energetiche”, commenta Joey Conway, senior director, generative AI software for enterprise, Nvidia.

“Ottimizzando il modello open Nvidia Nemotron con i dati di FactoryTalk Design Studio, stiamo creando soluzioni che possono essere implementate ovunque, per aiutare i nostri clienti ad accelerare i workflow senza compromettere prevedibilità o controllo”, aggiunge Tony Carrara, FactoryTalk Design Studio business manager, Rockwell Automation.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Michelle Crisantemi

Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.

Seguimi su

Leggi anche:

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • l'AI generativa gioca un ruolo fondamentale nel settore industriale riducendo i tempi di inattività delle macchine e aumentando la loro longevità.

  • AI generativa

    Oltre l'automazione c'è l'Ai generativa che apre le porte all'era della produzione intelligente

    25 Ago 2025

    di Michelle Crisantemi

    Condividi
  • rockwell-asem_1150

  • AUTOMAZIONE

    Le soluzioni Rockwell Automation e Asem tra HMI, edge e accesso remoto

    10 Giu 2025

    di Franco Canna

    Condividi
  • nvidia-gr00t-n1

  • AI PER LA ROBOTICA

    Isaac GR00T N1, il modello di Nvidia che porta l'intelligenza artificiale nei robot umanoidi

    20 Mar 2025

    di Michelle Crisantemi

    Condividi
  • classifica_top_automation

  • Top 10 aziende automazione

    La top 10 delle aziende di automazione industriale nel 2025

    21 Feb 2025

    di Michelle Crisantemi

    Condividi