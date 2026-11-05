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Economia circolare, crescono gli investimenti, ma risparmi ed emissioni sono lontani dal target

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Secondo l’analisi condotta da Energy&Strategy del Polimi con Ipsos Doxa nel 2026 sale la quota di aziende con pratiche di economia circolare e crescono gli investimenti medi. I risparmi generati arrivano a 19,8 miliardi, ma coprono solo il 17% del potenziale al 2030. Servono filiere integrate per recuperare i materiali critici.

Pubblicato il 5 nov 2026
circular economy
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Nel 2026 si è registrato un consolidamento nell’adozione da parte delle imprese di pratiche di economia circolare. A rivelarlo è un’indagine demoscopica realizzata da Energy&Strategy della School of Management del Politecnico di Milano, in collaborazione con Ipsos Doxa, che evidenzia una crescita dell’1% nella quota delle imprese che adottano queste strategie.

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Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
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