AI applicata al ciclo di vita del prodotto: PTC Orbit per l’asset intelligence

Colmare il divario tra il prodotto as designed e l’asset as maintained: è questo l’obiettivo di PRC Orbit, la nuova soluzione cloud-native di Asset Intelligence.

Unificando in un singolo record le informazioni provenienti dai sistemi PLM, ERP, CRM, IoT, EAM e FSM, PTC Orbit utilizza l’intelligenza artificiale per rendere i dati degli asset facilmente accessibili, consultabili e utilizzabili dai team che si occupano della progettazione, della qualità e delle attività di service, estendendo il valore dell’Intelligent Product Lifecycle.

Una soluzione di asset intelligence per una gestione unificata del ciclo di vita del prodotto

Dalla progettazione alla produzione, le aziende manifatturiere investono molto nella gestione del ciclo di vita del prodotto, tenendo traccia all’interno del PLM di ogni revisione, configurazione e modifica progettuale.

Tuttavia, una volta che il prodotto viene consegnato al cliente, questa continuità informativa si interrompe e lo stato di fatto in cui l’asset viene a trovarsi si frammenta tra sistemi aziendali diversi che tra loro non comunicano.

PTC Orbit colma questa lacuna fungendo da sistema di intelligence che raccoglie, contestualizza e rende accessibili le informazioni degli asset as maintained, cioè riferite allo stato reale in cui essi si trovano.

In questo modo tutti i reparti possono lavorare utilizzando le stesse informazioni, il che consente il miglioramento continuo dei prodotti in termini di affidabilità, favorendo altresì una gestione proattiva delle attività di assistenza e lo sviluppo di servizi aftermarket.

Le tre funzionalità basate sull’AI che trasformano la gestione degli asset

La piattaforma PTC Orbit fonda la sua efficacia su tre funzionalità principali che trasformano la gestione operativa.

La base di questo ecosistema è il consolidamento dei dati degli asset, una tecnologia che collega e riconcilia le informazioni provenienti da PLM, ERP, CRM, IoT, EAM, FSM e altri sistemi aziendali.

Questo processo genera una vista unificata dello stato reale in cui si trova ciascun componente, noto come “as maintained”, colmando definitivamente il vuoto informativo che si crea dopo la consegna del prodotto al cliente.

Su questa base informativa si innesta la Lifecycle Intelligence guidata dall’AI. Sfruttando gli algoritmi avanzati, la soluzione individua i pattern ricorrenti negli interventi di assistenza e nei guasti, valuta lo stato di salute dei dispositivi e prevede le future esigenze di service e manutenzione per specifici gruppi di asset, clienti o aree geografiche.

L’interazione con questi dati è facilitata da un sistema di accesso assistito dall’AI, che consente ai diversi reparti aziendali di interrogare e analizzare le informazioni attraverso un’interfaccia intelligente. Questa tecnologia supera il modello rigido delle dashboard statiche per presentare dinamicamente i dettagli più rilevanti in funzione del contesto, fornendo risposte precise on-demand.

“I dati degli asset sono sempre esistiti, ma distribuiti in sistemi diversi e, quindi, difficilmente utilizzabili”, spiega Joseph June, General Manager SLM & AI Strategy di PTC.

“Con PTC Orbit abbiamo sviluppato la prima soluzione in assoluto basata sull’AI, pensata per diventare il punto di riferimento nell’Asset Intelligence. Con questa nuova soluzione, i dati degli asset non sono più semplici informazioni che i team gestiscono a posteriori, ma diventano una risorsa che può essere utilizzata in modo proattivo lungo l’intero ciclo di vita del prodotto”, aggiunge.

La visione dell’Intelligent Product Lifecycle di PTC

PTC Orbit è stato presentato in occasione di PTC NEXT Chicago, l’evento dedicato all’innovazione che si è svolto il 9 e 10 giugno a Chicago. Sul PTC NEXT On-Demand Experience Hub, che viene costantemente aggiornato con nuovi contenuti, clienti e partner – indipendentemente dalla loro partecipazione all’evento – possono accedere alle presentazioni, ai materiali condivisi durante le sessioni e a molte altre informazioni.

Con PTC Orbit e il resto delle sue soluzioni, PTC dà forma alla sua visione di Intelligent Product Lifecycle, consentendo alle aziende manifatturiere di costruire una base dati di prodotto ingegneristica solida e affidabile, di valorizzarla a livello enterprise e di avviare percorsi di trasformazione digitale guidati dall’intelligenza artificiale.

Un utilizzo più efficace dei dati di prodotto consente alle aziende di immettere sul mercato prodotti di qualità superiore in tempi più rapidi, gestire meglio la complessità, soddisfare gli standard normativi e adattarsi più rapidamente all’evoluzione del business.