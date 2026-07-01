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PTC lancia Creo 13: l’intelligenza artificiale entra nell’ambiente di progettazione CAD

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PTC rilascia Creo 13 e Creo+ 13.3 con l’AI Assistant conversazionale integrato nell’ambiente di progettazione e una funzionalità beta per l’analisi automatica dei modelli 3D. Migliorano anche gestione assiemi, compositi, Model-Based Definition, simulazione e lavorazioni a 5 assi.

Pubblicato il 1 lug 2026
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Creo_13_image

PTC ha annunciato il rilascio di Creo 13 e Creo+ 13.3, le nuove versioni della propria piattaforma CAD, disponibile sia on-premise sia in modalità SaaS. La novità principale della release è Creo AI Assistant, un supporto conversazionale integrato direttamente nell’ambiente di progettazione che fornisce agli ingegneri suggerimenti tecnici, best practice e indicazioni operative in tempo reale, riducendo i tempi di apprendimento e la necessità di consultare documentazione esterna. Accanto all’assistente, la release introduce numerosi miglioramenti che toccano l’intero flusso di sviluppo prodotto, dalla progettazione alla simulazione fino alla produzione.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Franco Canna
Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.
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