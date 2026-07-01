PTC lancia Creo 13: l’intelligenza artificiale entra nell’ambiente di progettazione CAD

PTC ha annunciato il rilascio di Creo 13 e Creo+ 13.3, le nuove versioni della propria piattaforma CAD, disponibile sia on-premise sia in modalità SaaS. La novità principale della release è Creo AI Assistant, un supporto conversazionale integrato direttamente nell’ambiente di progettazione che fornisce agli ingegneri suggerimenti tecnici, best practice e indicazioni operative in tempo reale, riducendo i tempi di apprendimento e la necessità di consultare documentazione esterna. Accanto all’assistente, la release introduce numerosi miglioramenti che toccano l’intero flusso di sviluppo prodotto, dalla progettazione alla simulazione fino alla produzione.