PTC ha annunciato il rilascio di Creo 13 e Creo+ 13.3, le nuove versioni della propria piattaforma CAD, disponibile sia on-premise sia in modalità SaaS. La novità principale della release è Creo AI Assistant, un supporto conversazionale integrato direttamente nell’ambiente di progettazione che fornisce agli ingegneri suggerimenti tecnici, best practice e indicazioni operative in tempo reale, riducendo i tempi di apprendimento e la necessità di consultare documentazione esterna. Accanto all’assistente, la release introduce numerosi miglioramenti che toccano l’intero flusso di sviluppo prodotto, dalla progettazione alla simulazione fino alla produzione.
PROGETTAZIONE ASSISTITA
PTC lancia Creo 13: l’intelligenza artificiale entra nell’ambiente di progettazione CAD
PTC rilascia Creo 13 e Creo+ 13.3 con l’AI Assistant conversazionale integrato nell’ambiente di progettazione e una funzionalità beta per l’analisi automatica dei modelli 3D. Migliorano anche gestione assiemi, compositi, Model-Based Definition, simulazione e lavorazioni a 5 assi.
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