Progettazione potenziata dall’AI: le nuove funzionalità della piattaforma Onshape di PTC

Fornire a tutti gli utenti un accesso immediato, sicuro e su larga scala alle più avanzate funzionalità di AI: è questo lo scopo delle nuove funzionalità di Onshape, la piattaforma cloud-native per la progettazione CAD e la gestione dei dati di prodotto PDM di PTC.

Il nuovo Onshape AI Advisor è ora integrato direttamente nell’ambiente di progettazione per offrire assistenza in tempo reale durante la creazione dei modelli.

Le nuove funzionalità di Onshape AI Advisor

Basato su Amazon Bedrock, l’ultima versione di Onshape AI Advisor costituisce un’importante evoluzione nella strategia di PTC volta a rendere l’AI parte integrante dei processi di sviluppo prodotto.

Attualmente, l’ultima versione di Onshape AI Advisor presenta un’interfaccia completamente rinnovata, molto semplice da accedere dall’ambiente di lavoro principale, che offre raccomandazioni guidate, strumenti per la risoluzione dei problemi e suggerimenti basati sulle best practice, direttamente nel contesto della progettazione.

I prossimi sviluppi della piattaforma per funzionalità basate su agenti di AI

La roadmap per i prossimi sviluppi prevede l’introduzione di workflow basati su agenti intelligenti per potenziare la produttività degli utenti di Onshape, garantendo al contempo standard di sicurezza e protezione dei dati di livello enterprise.

I progettisti potranno collaborare con agenti integrati nei flussi di lavoro, che interagiranno con i metadati dei modelli, forniranno assistenza per la risoluzione di problematiche, genereranno codice FeatureScript e automatizzeranno le operazioni ripetitive.

Nuove funzionalità di rendering assistito dall’AI accelereranno la visualizzazione e la revisione dei progetti.

Grazie alla sua architettura cloud-native e alla vasta libreria pubblica di modelli, Onshape di PTC è una piattaforma in grado di esaltare le funzionalità AI di nuova generazione, differenziandosi nettamente dagli strumenti CAD tradizionali basati su file.

In linea con questa visione futura, PTC sta ampliando il proprio ecosistema AI con soluzioni dedicate alla creazione automatica di geometrie, all’ottimizzazione intelligente del design e con l’introduzione di toolkit pensati per quei clienti che intendono sviluppare progetti AI dedicati.

L’AI come partner per la creatività nella progettazione: la visione di PTC

Oltre a introdurre nuove funzionalità e aggiornamenti a ogni ciclo di rilascio tri-settimanalе, Onshape offre ai clienti la possibilità di sviluppare i propri progetti di intelligenza artificiale grazie a un set completo di strumenti.

La sua potente API aperta, le risorse cloud scalabili, l’ampia libreria pubblica di dati e gli strumenti di configurazione personalizzabili facilitano l’addestramento dei modelli di AI e la creazione di dati sintetici.

Queste caratteristiche hanno favorito collaborazioni con startup e centri di ricerca di livello internazionale, consentendo alle aziende ad alto potenziale di crescita di sperimentare e adottare l’intelligenza artificiale in modo più rapido ed efficace rispetto ai tradizionali sistemi basati su file.

“L’integrazione di AI Advisor direttamente in Onshape apre una nuova era per l’intelligenza artificiale nella progettazione”, afferma David Katzman, Executive Vice President e General Manager di Onshape e Arena, PTC.

“Non si tratta solo di introdurre nuove funzionalità AI, ma di promuovere una vera e propria evoluzione culturale dell’ingegneria, in cui l’intelligenza artificiale diventa un partner di fiducia per creatività, precisione e velocità. Con la sua architettura cloud-native, Onshape guida l’industria verso un nuovo paradigma di sviluppo del prodotto.”