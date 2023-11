Da Rockwell Automation nuove soluzioni digitali, partnership e investimenti strategici

AI generativa, Industria 5.0, cyber security ed Edge Computing: sono questi i temi che animano le più recenti innovazioni di Rockwell Automation. Temi che l’azienda sta approcciando attraverso il rafforzamento di partnership strategiche, come quella con Microsoft, investimenti ed acquisizioni.

Rockwell Automation ha portato alla SPS Norimberga queste novità, presentandole per la prima volta al pubblico europeo, dopo l’Automation Fair statunitense di inizio novembre. L’obiettivo è un passo in avanti verso un’automazione sostenibile, a prova di futuro e incentrata intorno all’uomo.

Rockwell porta l’AI generativa all’interno di FactoryTalk Design Studio

La prima novità è frutto del rafforzamento della partnership con Microsoft rivolta all’integrazione dell’AI generativa di Microsoft all’interno dell’ambiente di FactoryTalk Design Studio, la soluzione cloud di Rockwell per la progettazione e sviluppo dell’automazione industriale.

Il primo risultato di questa collaborazione è proprio l’aggiunta dell’Azure OpenAI Service di Microsoft a FactoryTalk Design Studio per offrire funzionalità all’avanguardia nel settore, accelerando il time-to-market per i clienti che costruiscono sistemi di automazione industriale.

“Il rapporto decennale di Rockwell con Microsoft dimostra il nostro impegno costante nel fornire le migliori soluzioni di punta che favoriscono i clienti e supportano la nostra visione comune di far progredire le industrie attraverso l’innovazione e la collaborazione. Insieme, non ci limitiamo a rispondere alle attuali esigenze del mercato, ma diamo forma al futuro della tecnologia nell’automazione industriale”, commenta Blake Moret, Presidente e CEO di Rockwell Automation.

L’aggiunta di Azure OpenAI Service a FactoryTalk Design Studio aiuta gli ingegneri a generare codice utilizzando suggerimenti in linguaggio naturale, automatizzando le attività di routine e migliorando l’efficienza della progettazione. Inoltre, consentirà agli ingegneri esperti di accelerare lo sviluppo e di guidare le nuove leve in un percorso di apprendimento più efficiente ed efficace.

Rockwell e Microsoft vedono prevedono che questa collaborazione permetterà di aggiungere ulteriori funzionalità che aiuteranno le aziende a risolvere le grandi sfide dell’industria, tra cui la gestione e il miglioramento della qualità, l’analisi dei modi di guasto e la formazione dei lavoratori frontline per l’esecuzione dei processi di produzione attraverso la collaborazione basata su chat con lavoratori umani esperti e chatbot basati su Azure Open AI Service.

La collaborazione tra le due realtà sta proseguendo anche sul fronte del metaverso industriale. Entrambe le aziende stanno utilizzando le rispettive capacità IoT, i dataset cloud, le simulazioni e l’intelligenza artificiale per progettare e costruire prodotti in modo più efficace, più efficiente e più sostenibile.

Il nuovo modulo di Edge Compute

La principale novità hardware che Rockwell ha portato in fiera riguarda il modulo Embedded Edge Compute (EEC module) che consente la convergenza tra tecnologia IT e OT a livello di controllore grazie all’integrazione di FactoryTalk Optix e di connettività OPC UA.

Le caratteristiche e i vantaggi principali del modulo Embedded Edge Compute includono:

elaborazione ad alte prestazioni . Grazie a un processore ad alte prestazioni e a un’architettura di calcolo avanzata, il modulo EEC offre velocità ed efficienza eccezionali, consentendo alle aziende di elaborare con facilità attività complesse e applicazioni ad alta intensità di dati

. Grazie a un processore ad alte prestazioni e a un’architettura di calcolo avanzata, il modulo EEC offre velocità ed efficienza eccezionali, consentendo alle aziende di elaborare con facilità attività complesse e applicazioni ad alta intensità di dati design compatto , che consente una facile integrazione in ambienti con limiti di spazio. Le dimensioni ridotte e il basso consumo energetico lo rendono ideale per i dispositivi edge, consentendo agli utenti di avvicinare potenti capacità di calcolo alla fonte dei dati senza compromettere le prestazioni

, che consente una facile integrazione in ambienti con limiti di spazio. Le dimensioni ridotte e il basso consumo energetico lo rendono ideale per i dispositivi edge, consentendo agli utenti di avvicinare potenti capacità di calcolo alla fonte dei dati senza compromettere le prestazioni scalabilità e flessibilità . Il modulo EEC offre un design modulare e la possibilità di integrare FactoryTalk Optix e FactoryTalk Remote Access, che consente una scalabilità senza soluzione di continuità, permettendo agli utenti di adattarsi facilmente alle mutevoli esigenze di elaborazione

. Il modulo EEC offre un design modulare e la possibilità di integrare FactoryTalk Optix e FactoryTalk Remote Access, che consente una scalabilità senza soluzione di continuità, permettendo agli utenti di adattarsi facilmente alle mutevoli esigenze di elaborazione connettività avanzata. Il modulo EEC offre un’ampia gamma di opzioni di connettività, facilitando lo scambio completo di dati e consentendo applicazioni avanzate di IoT e automazione

Focus sulla sicurezza industriale

L’azienda guarda anche all’estensione del proprio portfolio attraverso acquisizioni strategiche, come quella di Verve Industrial Protection (recentemente finalizzata), azienda che offre un sistema di gestione degli asset e una soluzione di gestione delle vulnerabilità rivolti alla cyber security in ambienti industriali.

La piattaforma di Verve aiuta le aziende a ridurre migliaia di vulnerabilità della sicurezza informatica. È complementare alle attuali offerte di Rockwell, comprese le tecnologie dei partner, e integrerà le informazioni in un unico ambiente per aiutare i clienti a gestire e dare priorità ai rischi.

Rockwell guarda all’Industria 5.0

L’espansione dell’offerta includerà anche soluzioni di automazione adatte per l’Industria 5.0, capaci quindi di offrire alle aziende maggiore resilienza e sostenibilità, con un focus sulla centralità dell’uomo.

Un tema su cui l’azienda si è già posizionata attraverso l’investimento nell’Industry 5.0 Fund di Momenta, un fondo di venture capital e di creazione di valore che sostiene gli imprenditori focalizzati su operazioni industriali resilienti, sostenibili e incentrate sull’uomo, fornendo a Rockwell un accesso anticipato a tecnologie innovative che hanno il potenziale di sconvolgere i mercati industriali e di aumentare la sostenibilità.

Momenta, con sede in Svizzera, ha lanciato il fondo da 100 milioni di dollari in collaborazione con la Commissione europea per sostenere le start-up che lavorano per far progredire l’iniziativa Industria 5.0 della Commissione. L’iniziativa pone l’accento sulla ricerca e sull’innovazione come motori della transizione verso un’industria sostenibile, incentrata sull’uomo e resiliente, spostando l’attenzione dal valore per gli azionisti al valore per gli stakeholder.

Mette al centro le persone, dotandole di informazioni e tecnologie per prendere decisioni con chiarezza e sicurezza. Rivolto agli innovatori in fase iniziale di crescita che guidano la trasformazione digitale dell’energia, della produzione, degli spazi intelligenti e delle catene di fornitura, il Fondo Industry 5.0 fornirà investimenti in capitale di rischio e creazione diretta di valore agli imprenditori in Europa e Nord America.

Rockwell è un anchor investor del fondo e il suo team Venture lavorerà a stretto contatto con Momenta e le società in portafoglio, offrendo un’ampia gamma di competenze e la rete strategica di Rockwell.