Rockwell Automation acquisisce Clearpath Robotics, reinvestendo parte dei ricavi della vendita delle azioni di PTC

Rockwell Automation ha siglato un accordo per acquisire Clearpath Robotics, azienda canadese che sviluppa soluzioni di robotica mobile collaborativa (AMR, Autonomous Mobile Robotics). L’operazione, che si concluderà nel primo trimestre dell’anno fiscale 2024 e di cui non sono state rese note le cifre, sarà finanziata con una parte dei proventi della vendita delle azioni del capitale di PTC che Rockwell ancora deteneva dall’investimento effettuato nel 2018.

Il pacchetto di azioni venduto a inizio agosto 2023 consta di ben 5,8 dei 10,6 milioni di azioni originariamente acquisite e si stima possa aver portato nelle casse di Rockwell oltre 820 milioni di dollari. Ricordiamo che l’investimento originario di Rockwell Automation nel capitale di PTC era costato 1 miliardo di dollari e che 4,8 milioni di azioni erano state già monetizzate negli scorsi anni.

L’acquisizione di Clearpath Robotics

Il trasporto di componenti e materiali nelle fasi di produzione e di assemblaggio è una delle attività più complesse per le aziende manifatturiere. L’introduzione di logiche di produzione autonoma, basate sugli AMR, può rivoluzionare il flusso di lavoro, riducendo i costi e aumentando l’efficienza operativa.

Rockwell Automation è già tra i maggiori player al mondo nel settore dell’Automazione, ma non ha in portafoglio soluzioni di robotica (in generale) né di robotica mobile. Di qui l’idea di acquisire Clearpath Robotics, la cui divisione industriale Otto Motors offre AMR e software di gestione e navigazione della flotta pensati proprio per migliorare la produttività e ridurre i costi. Segnaliamo che Clearpatch Robotics sviluppa anche robot autonomi per usi non industriali.

Una volta completata l’acquisizione Clearpaths diventerà parte del segmento di business Intelligent Devices di Rockwell.

La tecnologia acquisita è destinata a integrarsi soprattutto con le soluzioni di movimentazione intelligente di Rockwell (il sistema iTrak), ma anche con tutto il mondo dei sistemi automatizzati controllati dai PLC di Rockwell Automation.

“Rockwell e Clearpath insieme semplificheranno il difficile e laborioso compito di spostare materiali e prodotti attraverso un sistema orchestrato e sicuro per ottimizzare le operazioni nell’intero impianto di produzione”, ha dichiarato Blake Moret, Presidente e CEO di Rockwell Automation. “La combinazione di robot autonomi e controllo di linea basato su PLC è da tempo il sogno dei responsabili di stabilimento in settori diversi come quello automobilistico e dei beni di consumo confezionati. Con Clearpath, Rockwell è in una posizione unica per trasformare questo sogno in realtà in quasi tutti i settori verticali discreti e ibridi, ottimizzando la pianificazione, le operazioni e la forza lavoro”.

I dati provenienti da Rockwell e dagli AMR di Otto Motors saranno utilizzati in applicazioni Software-as-a-Service alimentate dall’intelligenza artificiale, come quelle proposte da Plex Systems e Fiix, due aziende recentemente entrate nel mondo Rockwell. L’integrazione permetterà a Rockwell di offrire una soluzione per la produzione unificata e orientata all’efficienza.

“I clienti industriali sono sottoposti a una pressione sempre maggiore per fare di più con meno. La logistica di produzione autonoma sta diventando una necessità per raggiungere gli obiettivi e rimanere competitivi. Siamo entusiasti di unirci a Rockwell e di contribuire a espandere la sua posizione di leadership nella movimentazione avanzata dei materiali”, ha dichiarato Matt Rendall, co-fondatore e CEO di Clearpath. “Insieme, creeremo luoghi di lavoro più sicuri e produttivi grazie alla tecnologia autonoma”.