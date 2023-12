Smartphone 5G per zone Atex in bundle con le applicazioni Nokia

I.safe Mobile, azienda che opera nel mercato dei dispositivi mobili antideflagranti, ha annunciato una partnership internazionale con Nokia per integrare lo smartphone industriale 5G IS540.x di i.safe Mobile nella piattaforma end-to-end di Nokia, insieme a Nokia Private Wireless e alle applicazioni edge.

In aree ad alto rischio è fondamentale che i lavoratori siano connessi utilizzando dispositivi certificati Ex. Grazie a questa partnership internazionale, Nokia amplia il suo portfolio di dispositivi industriali con i prodotti di i.safe Mobile per supportare le esigenze di connettività delle organizzazioni, inclusi settori come quello chimico, farmaceutico e minerario.

Il primo smartphone 5G al mondo per le zone Atex e IECEx 1/21 (aree in cui sono presenti o possono essere presenti atmosfere esplosive), l’IS540.1, e l’IS540.2 per la Zona 2/22 sono stati entrambi riconosciuti con il prestigioso premio Red Dot per il design del prodotto ed ora fanno parte della soluzione end-to-end di Nokia per le infrastrutture wireless private.

Questi smartphone, compatibili con la maggior parte delle bande LTE / 5G globali, consentono potenti funzioni AI e di calcolo, mentre le fotocamere principali da 48 MP offrono la massima qualità dell’immagine.

L’IS540.x è certificato secondo gli standard IP68, MIL-STD 810H, Ex internazionali e minerari. La raccomandazione Android Enterprise garantisce la compatibilità con altri prodotti e servizi consigliati come i sistemi MDM per gestire la flotta di dispositivi.

Inoltre, l’opzione di implementazione zero-touch per integrare automaticamente i dispositivi di comunicazione nei sistemi MDM facilita l’impostazione del dispositivo per i reparti IT.

L’offerta as-a-Service di Nokia

Nokia offre dispositivi industriali 5G implementati tramite Nokia Digital Automation Cloud (DAC) in un modello ‘as-a-Service’ (aaS) basato su abbonamento.

I pacchetti applicativi includono la gestione dei dispositivi industriali di Nokia – che consente agli amministratori di gestire a distanza i dispositivi e applicare politiche di gruppo per gestire l’intera flotta – , Nokia Team Comms e Nokia Network Digital Twin.

In futuro, Nokia continuerà ad aggiungere nuovi tipi di dispositivi al modello aaS gestito.

“Siamo lieti di supportare Nokia con le nostre ultime innovazioni 5G grazie alla nostra pluriennale esperienza nel campo dei dispositivi mobili antideflagranti”, commenta Martin Haaf, CEO di i.safe Mobile

“La combinazione dei nostri dispositivi con le soluzioni Nokia offre alle aziende un grande valore aggiunto nel loro percorso verso la digitalizzazione”, aggiunge.