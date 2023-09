Snapdragon XR2 Gen 2 e AR1, ecco il cuore della prossima generazione di smart glass e dispositivi per la realtà mista

Si chiamano Snapdragon XR2 Gen 2 e Snapdragon AR1 Gen 1 le due nuove piattaforme di elaborazione che animeranno la prossima generazione di dispositivi di realtà mista (MR), realtà virtuale (VR) e smart glasses.

Entrambe le piattaforme debutteranno commercialmente sui dispositivi Meta nel 2023: Meta Quest 3 alimentato dalla piattaforma Snapdragon XR2 Gen 2 e Ray Ban Stories alimentato dalla piattaforma Snapdragon AR1.

La nuova Piattaforma Snapdragon XR2 Gen 2 di Qualcomm Technologies

La piattaforma – dice Qualcomm – è progettata per “democratizzare” la tecnologia MR e VR con prestazioni di qualità superiore offrendo un’unica architettura chip per sbloccare esperienze di gioco, produttività e intrattenimento in dispositivi più sottili e confortevoli con batteria integrata.

Snapdragon XR2 Gen 2 è progettata per offrire immagini mozzafiato e un’estrema efficienza energetica. La piattaforma offre prestazioni della GPU 2,5 volte migliori rispetto allo Snapdragon XR2 Gen 1 per immagini più ricche con chiarezza, texture e colori migliorati a un numero maggiore di fotogrammi al secondo. È inoltre ottimizzata per risoluzioni fino a 3K per occhio per offrire una migliore qualità dei pixel e immagini ad alta fedeltà.

Gli utenti potranno sperimentare un tracciamento posizionale più fedele, con un AI 8 volte migliore (rispetto allo Snapdragon XR2 Gen 1) sul dispositivo, combinato con una visione computerizzata accelerata e il supporto di un massimo di dieci telecamere simultanee, per ottenere interazioni più precise e naturali.

La piattaforma consente agli utenti di fondere i contenuti virtuali con l’ambiente fisico, per passare senza soluzione di continuità da un’esperienza MR a una VR. Fornisce immagini a colori con velocità di 12ms per migliorare la fedeltà visiva e il comfort digitale nelle esperienze MR.

Altre innovazioni della piattaforma includono: le esperienze XR senza lag e le ottimizzazioni dello split rendering sono sbloccate con la piattaforma Qualcomm FastConnect Wi-Fi 6E/7 e la Qualcomm FastConnect Software Suite per XR; la Snapdragon Sound Technology Suite per abilitare l’audio spaziale sul dispositivo e l’audio a bassa latenza per gli utenti che collegano cuffie o auricolari wireless.

Piattaforma Snapdragon AR1 Gen 1

La nuova piattaforma Snapdragon AR1 Gen 1 è progettata in modo esclusivo con ottimizzazioni di potenza per un budget termico che consente di realizzare smart glasses eleganti e leggeri che permettono agli utenti di catturare il momento, grazie all’acquisizione continua, alle notifiche e a una potente intelligenza artificiale on-glass.

È dotata di un doppio ISP premium per foto e video di qualità professionale catturati da una prospettiva in prima persona. Questo permette agli utenti di catturare, condividere o trasmettere in live-streaming i momenti più belli a mani libere, direttamente dagli occhiali. La piattaforma supporta fino a otto microfoni per offrire funzionalità audio straordinarie per una cattura e una riproduzione cristalline.

La potente intelligenza artificiale integrata nel dispositivo consente di migliorare la qualità delle immagini e dell’audio, oltre a funzioni di ricerca visiva e di traduzione in tempo reale, per offrire un’esperienza di assistenza personale senza precedenti.

La piattaforma sblocca anche smart glasses avanzati con supporto per display binoculari, per un display heads-up visivo più comodo per il consumo di contenuti, tra cui video, indicazioni stradali, notifiche e altro, che si fondono perfettamente nel campo visivo degli utenti.

Infine, è dotata di connettività ultraveloce grazie alla piattaforma FastConnect 7800 Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3 consente una condivisione rapida e senza interruzioni dei contenuti direttamente dallo smart glass.

Presto il debutto sui dispositivi Meta

Entrambe le piattaforme saranno disponibili sui dispositivi Meta nel 2023 per offrire agli utenti esperienze ancora più immersive.

Una collaborazione nata anche da una condivisione di intenti e obiettivi: la creazione di dispositivi XR e smart glasses all-in-one di qualità superiore e alla portata degli utenti di tutto il mondo.

“La costruzione di questa futura piattaforma di elaborazione richiede un partner leader del settore ed è qui che la nostra collaborazione di lunga data con Qualcomm Technologies è fondamentale. Insieme, stiamo definendo tecnologie di nuova generazione che offrono enormi progressi in termini di potenza, prestazioni e intelligenza artificiale. Le ultime piattaforme Snapdragon XR2 Gen 2 e Snapdragon AR1, che alimentano Meta Quest 3 e i nostri occhiali intelligenti Ray-Ban Meta di nuova generazione, sono un’ulteriore testimonianza della forza di questa partnership e siamo entusiasti che gli utenti di tutto il mondo possano sperimentarle”, commenta Andrew Bosworth, CTO di Meta e responsabile dei Reality Labs.

“Qualcomm Technologies è impegnata senza sosta nella realizzazione di soluzioni e tecnologie XR all’avanguardia che trasformeranno il futuro del computing spaziale. Le piattaforme Snapdragon XR2 Gen 2 e Snapdragon AR1 sono i più recenti processori appositamente progettati per alimentare la prossima generazione di dispositivi MR e VR e gli eleganti occhiali intelligenti per tutti”, aggiunge Hugo Swart, vicepresidente e GM di XR, Qualcomm Technologies.