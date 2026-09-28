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Bastazo e Nozomi Networks insieme per la cybersecurity delle infrastrutture critiche

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L’integrazione tecnologica tra le piattaforme unisce la visibilità delle reti OT e la gestione basata su AI per automatizzare la remediation, prioritizzare le vulnerabilità e simulare i percorsi di attacco a protezione delle infrastrutture critiche.

Pubblicato il 28 set 2026
Cybersecurity Ixon
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Trasformare il modo in cui gli operatori di infrastrutture critiche possono rispondere alle minacce informatiche: è questo l’obiettivo della collaborazione strategica tra Bastazo, piattaforma di remediation OT basata su intelligenza artificiale, e Nozomi Networks.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
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