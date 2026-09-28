Trasformare il modo in cui gli operatori di infrastrutture critiche possono rispondere alle minacce informatiche: è questo l’obiettivo della collaborazione strategica tra Bastazo, piattaforma di remediation OT basata su intelligenza artificiale, e Nozomi Networks.
cybersecurity
Bastazo e Nozomi Networks insieme per la cybersecurity delle infrastrutture critiche
L’integrazione tecnologica tra le piattaforme unisce la visibilità delle reti OT e la gestione basata su AI per automatizzare la remediation, prioritizzare le vulnerabilità e simulare i percorsi di attacco a protezione delle infrastrutture critiche.
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