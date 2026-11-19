Oggi il tema della sicurezza è pervasivo e riguarda tutti i settori produttivi, manifatturiero incluso. La trasformazione digitale dell’industria ha portato con sé una crescente convergenza tra tecnologie operative (OT) e informatiche (IT), rendendo la cybersecurity un elemento centrale per la competitività dell’intero comparto.
CYBER SECURITY OT
Cybersecurity e competitività industriale: la sicurezza come motore d’innovazione per l’industria italiana
Regolamento Macchine e Cyber Resilience Act possono diventare un’occasione per ripensare l’automazione industriale e semplificare la complessità, adottando architetture più sicure, flessibili e predisposte all’integrazione di nuovi servizi digitali.
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ROBOTICA
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