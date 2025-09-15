Primo piano Politica industriale PNRR Incentivi Opinioni Interviste Robotica Automazione industriale Appuntamenti Podcast Innovation Books

cybersecurity

Dal Clusit un Manifesto per la cybersecurity: ecco le 10 regole per difendersi dalle minacce

Home Tecnologie Industrial Security
Indirizzo copiato

Clusit, l’associazione italiana per la sicurezza informatica, ha presentato il suo Manifesto per la cybersecurity. Il documento mira a rafforzare la solidità informatica del Paese in risposta alle crescenti minacce, rivolgendosi in particolare alle micro e piccole imprese. Il documento propone 10 punti fondamentali per promuovere una cultura della sicurezza e adottare comportamenti virtuosi.

Pubblicato il 15 set 2025
industria 4.0 security

Definire principi, priorità e azioni concrete per rafforzare la solidità informatica del Paese, in risposta a uno scenario globale sempre più complesso e segnato da crescenti minacce cyber: è questo l’obiettivo del Manifesto per la cybersecurity redatto dal Clusit, l’Associazione italiana per la sicurezza informatica.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

C
Michelle Crisantemi

Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.

Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • shutterstock_1109390066

  • POLITICHE PER L'INDUSTRIA

    Manifesto della Meccanica 2025: le proposte di Anima Confindustria per l'innovazione, la sostenibilità e la competitività del Made in Italy

    26 Mar 2025

    di Franco Canna

    Condividi
  • OEE e fermo impianto

  • cyber security

    Attacchi informatici in aumento nel primo semestre del 2024: in Italia è il manifatturiero il settore più colpito

    07 Nov 2024

    di Michelle Crisantemi

    Condividi
  • OEE e fermo impianto

  • i dati dell'osservatorio

    Cybersecurity, il mercato cresce, ma troppe imprese non riescono a rispondere all'aumento delle minacce

    27 Feb 2025

    di Michelle Crisantemi

    Condividi
  • Bilancio di sostenibilità i vantaggi per le aziende

  • Sostenibilità

    Che cos'è il bilancio di sostenibilità: per quali imprese è obbligatorio e i vantaggi per le aziende che lo scelgono

    26 Ago 2025

    di Michelle Crisantemi

    Condividi