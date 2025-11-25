Primo piano Politica industriale PNRR Incentivi Opinioni Interviste Robotica Automazione industriale Appuntamenti Podcast Innovation Books

cyber security

Governance e responsabilità: ecco come il gruppo A2A ha interpretato la compliance alla NIS2

Home Tecnologie Industrial Security
Indirizzo copiato

La compliance NIS2 ridefinisce la responsabilità della sicurezza informatica, spostandola dal perimetro tecnico alla governance. Il CISO del gruppo A2A Alessandro Marzi e l’avvocato Stefano Mele dello studio legale Gianni & Origoni mostrano come una struttura multisocietaria possa trasformare la norma in un modello di accountability diffusa

Pubblicato il 25 nov 2025
compliance_NIS2_innovationpost

La nuova direttiva europea sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, nota come NIS2, ridefinisce profondamente il concetto di responsabilità digitale. Non riguarda solo l’adeguamento tecnico, ma la capacità delle organizzazioni di integrare la sicurezza nella propria governance.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

L
Mattia Lanzarone
Appassionato di videogiochi, musica e cultura digitale, ho sempre vissuto la tecnologia prima di tutto come spazio di scoperta e immaginazione. Dopo la laurea in Scienze Umanistiche per la Comunicazione all’Università degli Studi di Milano e un master in Editoria e Produzione Musicale e Audiovisiva alla Scuola di Comunicazione IULM, mi sono dedicato alla creazione di contenuti e alla definizione del linguaggio di progetti innovativi. Ho lavorato su tone of voice e brand book per esperienze tecnologiche come Futura by Plenitude, affiancando brand e istituzioni nella narrazione di percorsi immersivi e digitali.

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
AI per il lavoro
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

  • Safety e security “by design”

  • CYBER SECURITY

    Tutto quello che c'è da sapere sulla direttiva NIS2

    03 Mag 2025

    di Redazione

    Condividi
  • compliance-nis-2-innovationpost

  • cyber security

    Supply chain globale e sicura attraverso la compliance NIS2: il modello Fincantieri

    07 Nov 2025

    di Mattia Lanzarone

    Condividi
  • nis2_innovationpost

  • cyber security

    Dal rischio alla strategia: il metodo Accenture per adeguarsi alla NIS2

    25 Nov 2025

    di Mattia Lanzarone

    Condividi
  • Tasca

  • politica industriale

    Tasca (A2A): "La competitività europea si costruisce con il debito comune e un approccio meno ideologico alla sostenibilità"

    08 Set 2025

    di Michelle Crisantemi

    Condividi