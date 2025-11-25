La nuova direttiva europea sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, nota come NIS2, ridefinisce profondamente il concetto di responsabilità digitale. Non riguarda solo l’adeguamento tecnico, ma la capacità delle organizzazioni di integrare la sicurezza nella propria governance.
cyber security
Governance e responsabilità: ecco come il gruppo A2A ha interpretato la compliance alla NIS2
La compliance NIS2 ridefinisce la responsabilità della sicurezza informatica, spostandola dal perimetro tecnico alla governance. Il CISO del gruppo A2A Alessandro Marzi e l’avvocato Stefano Mele dello studio legale Gianni & Origoni mostrano come una struttura multisocietaria possa trasformare la norma in un modello di accountability diffusa
