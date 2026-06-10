Attualità Tecnologie Incentivi Ricerca e Innovazione Formazione e competenze Newsletter

cyber security ot

Stormshield SNi50, il firewall industriale con connettività ottimizzata e architettura ibrida per reti OT estese

Home Tecnologie Industrial Security
Partecipa al dibattito
Indirizzo copiato

Il nuovo dispositivo di Stormshield protegge le infrastrutture critiche e i sistemi operativi complessi, riducendo i fermi macchina grazie a un’affidabilità di 108 anni MTBF. Con certificazioni europee e ispezione profonda dei protocolli, la soluzione facilita la segmentazione delle reti industriali in conformità con la direttiva NIS2.

Pubblicato il 10 giu 2026
Aggiungi tra i preferiti su Google
SNi50-1x-Horizontal-3-4G
AI Questions Icon
Chiedi all'AI
Riassumi questo articolo
Approfondisci con altre fonti

Stormshield lancia sul mercato il firewall industriale SNi50, un dispositivo sviluppato per potenziare la protezione degli ambienti OT e rispondere alle necessità delle aziende con infrastrutture estese o articolate su numerose linee di produzione.

Il nuovo modello amplia il portafoglio esistente e si focalizza sulla continuità operativa dei sistemi industriali critici, offrendo una connettività ottimizzata e un indice di protezione elevato per facilitare l’integrazione anche in contesti caratterizzati da una forte segmentazione della rete.

La continuità operativa è garantita da una modalità fail-safe avanzata e da un tempo medio fra i guasti stimato in 108 anni, una combinazione progettata per azzerare o ridurre drasticamente i tempi di fermo macchina.

Il firmware del dispositivo, interamente sviluppato in Europa, segue i più stringenti standard di sicurezza comunitari e ha ottenuto le certificazioni rilasciate dalle principali agenzie nazionali del settore, tra cui la Standard Qualification dell’ANSSI in Francia e l’approvazione del CCN in Spagna.

Indice degli argomenti

Connettività, alta disponibilità e robustezza al servizio dell’OT

SNi50 è stato progettato per soddisfare i severi requisiti di disponibilità dei sistemi operativi (OT). Grazie all’elevata densità di interfacce in rame e fibra, si integra perfettamente in infrastrutture critiche estese, come quelle del settore trasporti e sanità, e protegge siti complessi dotati di molteplici linee di produzione nel comparto industriale ed energetico.

Per proteggere efficacemente queste reti estese, il dispositivo offre una modalità di implementazione ibrida che non interferisce con l’infrastruttura esistente, una politica di sicurezza unificata per la convergenza IT/OT e un’ispezione approfondita dei protocolli mediante DPI.

Offre inoltre prestazioni di punta, con 20 Gbit/s di throughput per il firewall, 4 Gbit/s per l’IPS in condizioni IMIX e 2,7 Gbit/s per la VPN IPsec in condizioni IMIX.

Pensato per ridurre il rischio di fermi operativi, il nuovo firewall industriale integra i più avanzati meccanismi di ridondanza, con due coppie di interfacce dotate di funzione bypass, failover automatico e alimentazione di emergenza, per un elevatissimo livello di affidabilità.

Anche in caso di eventi imprevisti, come un guasto, la disponibilità della linea di produzione rimane quindi garantita anche nelle infrastrutture più complesse, come installazioni distribuite su più siti e reti OT estese.

In grado di operare in un ampio intervallo di temperature, da −40 °C a +70 °C, e certificato, tra l’altro, secondo IP40, IEC 60068-2, IEC 61850-3 e IEEE 1613, SNi50 si installa nativamente su guida DIN e si adatta in modo ottimale alle variazioni delle condizioni operative.

Garantire la continuità operativa e la protezione dei sistemi OT: tre scenari applicativi

L’efficacia del dispositivo si esprime attraverso tre scenari applicativi principali, sviluppati per rispondere alle sfide operative concrete delle infrastrutture industriali.

Il primo caso d’uso ruota attorno al principio fondamentale della segmentazione della rete industriale o OT. Si basa sulla creazione di zone di sicurezza e sul controllo dei relativi accessi, allo scopo di garantire, in particolare, l’isolamento degli asset sensibili.

La segmentazione e il controllo degli accessi rientrano tra le buone pratiche per la protezione delle reti previste dalla direttiva NIS2 e dallo standard IEC 62443. SNi50 combina diverse modalità operative per assicurare la compartimentazione del sistema OT.

Unendo funzioni di instradamento e bridging trasparente, Stormshield mette a disposizione dei team di sicurezza OT una delle soluzioni più flessibili sul mercato in termini di implementazione. I firewall si integra quindi perfettamente nell’architettura di rete OT esistente.

Il secondo caso d’uso riguarda la messa in sicurezza dei comandi inviati alle macchine del sistema OT. Basato sull’analisi approfondita dei pacchetti di rete, o Deep Packet Inspection, il motore di prevenzione delle intrusioni ne verifica la conformità al protocollo, al fine di prevenire comportamenti dannosi.

Attraverso l’analisi approfondita, che controlla anche i valori trasmessi alle macchine, SNi50 può verificare che i comandi inviati non inficino il buon funzionamento dei processi OT. Questo contributo alla continuità del servizio è ulteriormente rafforzato dalla modalità fail-safe e dalle due coppie di interfacce bypass. In questo modo, la soluzione di sicurezza non riduce il livello complessivo di disponibilità del sistema OT.

Il terzo caso d’uso riguarda l’implementazione di accessi sicuri per gli addetti alla manutenzione remota, rispondendo al contempo alle aspettative dei responsabili della sicurezza dei sistemi OT.

Pur facilitando lo svolgimento delle operazioni di manutenzione, l’accesso libero alle risorse espone la rete agli attacchi informatici. Proteggendo gli accessi mediante un client VPN, SNi50 riduce l’esposizione della rete OT agli operatori remoti identificati.

Combinando la protezione degli accessi remoti con l’analisi approfondita dei pacchetti di rete, SNi50 è quindi in grado di aumentare il livello di sicurezza della manutenzione remota. I controlli sulla conformità al protocollo e sui valori trasmessi assicurano inoltre una protezione contro tentativi di impersonificazione degli operatori remoti.

Il nuovo firewall industriale SNi50 conferma la capacità di Stormshield di anticipare le esigenze più complesse degli ambienti OT, garantendo al contempo sovranità, prestazioni e disponibilità.

Grazie alla segmentazione granulare, all’ispezione approfondita del traffico e all’accesso remoto sicuro, il nuovo firewall consente ai settori dei trasporti, dell’energia, della sanità e dell’industria di garantire la continuità delle proprie attività, mantenendo sotto controllo i rischi informatici.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
Seguimi su

Leggi anche:

Argomenti

Canali

ROBOTICA

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • Screenshot

  • RETI

    La visione e le tecnologie di Cisco per reti e infrastrutture sempre più sicure e AI-ready

    17 Feb 2026

    di Franco Canna

    Condividi
  • shutterstock_manufacturing

  • TECNOLOGIE PER PRODURRE

    Manifattura ibrida: ecco perché ha senso scegliere il meglio di additiva e sottrattiva

    17 Nov 2025

    di Redazione

    Condividi
  • cybersecurity-industriale-innovation-post

  • CYBERSECURITY

    Cybersecurity industriale, come e perché cambia la protezione dei sistemi OT

    21 Nov 2025

    di Valentina Caruso

    Condividi
  • An industrial man engineer working with laptop in a factory.

  • automazione

    Aveva lancia una nuova architettura di digital twin per le AI Factory potenziate da NVIDIA

    17 Mar 2026

    di Michelle Crisantemi

    Condividi