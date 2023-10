Lenze c430, il controllore d’automazione per macchine compatte

Farà il suo esordio alla SPS di Norimberga il nuovo controllore di automazione Lenze modello c430, che si aggiunge ai modelli c520 e c550 recentemente lanciati completando la serie di controller di nuova generazione di Lenze.

Il c430 è il modello più compatto della nuova famiglia, pensato per le applicazioni di motion control più comuni, all’interno delle macchine compatte.

“Il cliente può passare agevolmente da c520 o c550, a c430 preservando il codice”, afferma il product manager di Lenze Andreas Werner. Questo permette di gestire l’automazione in modo molto più efficiente e mirato e di aumentare (o diminuire) le prestazioni, dove è necessario. “Molti costruttori di macchine non hanno la necessità di utilizzare sistemi sovra-equipaggiati, solitamente le esigenze aumentano gradualmente con il passare degli anni”, aggiunge Werner. Il nuovo controllore è dotato di EtherCAT, OPC UA e Profinet ed è ampiamente utilizzato nell’industria del legno e del metallo (ad es. per le macchine segatrici), nell’industria dell’imballaggio (avvolgimento e reggiatura), nell’industria della carta (taglio trasversale) e nel settore tessile (avvolgimento, filatura).

Interazione tra controller e visualizzazione

Come tutti i controllori Lenze, anche c430 è dotato di runtime Fast UI. Interagendo con lo strumento di progettazione Easy UI Designer, i costruttori riescono a sviluppare in poco tempo delle buone soluzioni di visualizzazione per le loro macchine.

La tecnologia avanzata sviluppata dagli esperti mette al servizio del cliente la vasta esperienza di Lenze nell’ambito della visualizzazione industriale.

“Una buona visualizzazione è fondamentale per il successo di una macchina. Un’elevata usability offre stabilità nei processi, più efficienza operativa, è inoltre una risposta concreta alla mancanza di operatori specializzati e crea un vantaggio competitivo per il cliente”, spiega Jannis Pille, Product Manager Automation Systems e responsabile dei sistemi di visualizzazione.

Lenze ha ampliato di conseguenza la propria gamma di prodotti con dei nuovi pannelli web che possono essere installati sia liberamente che nel quadro elettrico. In fiera SPS presso il padiglione 7, stand 391, i visitatori possono sperimentare l’interazione tra il controllore e la visualizzazione.

Lenze automation system

Con i controllori c430, c520 e c550, Lenze propone dunque una piattaforma di automazione aperta dalla progettazione al cloud.

L’engineering orientato all’utente semplifica la progettazione. Il portfolio di Lenze include i moduli software pronti all’uso del framework applicativo di Fast e i modelli applicativi che consentono la personalizzazione, riducendo i tempi di sviluppo.

Un elemento importante è costituito dal software Easy System Designer, che supporta in modo efficiente il processo di sviluppo della macchina partendo dall’idea iniziale fino al progetto concreto dell’azionamento e all’interfaccia di programmazione del PLC. All’interno di PLC Designer, gli utenti iniziano la progettazione con una struttura hardware preconfigurata; allo stesso tempo i moduli software FAST semplificano la programmazione. Con le applicazioni su livello edge, vengono aggiunte ulteriori funzioni alla macchina, consentendo ad esempio il monitoraggio delle condizioni e l’ottimizzazione del processo.

Lenze fornisce lo strumento idoneo per la gestione e l’implementazione di queste applicazioni con Nupano Open Automation Platform.

La gamma delle soluzioni in ambito cloud include Asset Performance Platform, che semplifica la cooperazione tra l’OEM e l’operatore della macchina anche in caso di assistenza da remoto.