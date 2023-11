Azionamenti senza verniciatura più sostenibili ed economici: la scelta di Sew-Eurodrive

Ridurre allo stesso tempo i costi del componente ma anche gli sprechi e l’impatto sull’ambiente: è questo il duplice vantaggio offerto da ECO2 design, una nuova famiglia di azionamenti senza verniciatura di Sew-Eurodrive.

Con questa novità, SEW-Eurodrive vuole aiutare le aziende a unire la gestione intelligente degli impianti, abilitata dalle tecnologie 4.0, alla riduzione delle emissioni e dell’impronta ambientale di macchine e processi produttivi.

ECO2 rappresenta una risposta concreta dell’azienda verso soluzioni rigenerative capaci di far evolvere i processi industriali e rendere i passaggi di produzione meno impattanti, tenendo alta l’attenzione all’intero ciclo di vita del prodotto.

I nuovi azionamenti ECO2 design

L’assenza di rivestimento permette di coniugare l’aspirazione a un modello di industria rigenerativa alle esigenze specifiche di comparto, come nel caso dei severi standard igienici e qualitativi del food & beverage e dell’industria lattiero-casearia.

Settori estremamente impattanti sull’ambiente se consideriamo che, secondo uno studio della rivista Nature Food di marzo 2021, l’industria agroalimentare è responsabile di un terzo delle emissioni di gas serra a livello globale.

Il progetto ECO2 è nato per ampliare il portfolio di azionamenti senza rivestimento, finora limitato ad alcuni motoriduttori in alluminio, generando diversi benefici.

Con ECO2 durante la fabbricazione del prodotto non è necessario il processo di verniciatura, altamente energivoro, unendo così un vantaggio economico a un grande risparmio energetico, aspetto particolarmente importante in un contesto di prezzi in forte aumento a causa del complesso scenario geopolitico.

Oltre al risparmio energetico, si evita anche il consumo di materie prime di difficile smaltimento come vernici e solventi e, allo stesso tempo, si agisce sul fine vita del prodotto, poiché i componenti non rivestiti possono essere riutilizzati o riciclati più facilmente e in modo più rispettoso dell’ambiente.

Gli azionamenti senza rivestimento nella versione ECO2 sono costituiti da componenti con parti esterne principalmente in alluminio e plastica.

L’obiettivo di Sew-Eurodrive è di allargare ulteriormente la gamma di prodotti disponibili con questa opzione e di rendicontare il risparmio di CO2 ottenuto grazie agli azionamenti nella versione ECO2 rispetto ai rivestimenti superficiali a base di vernice.

I nuovi azionamenti senza verniciatura ECO2 design rappresentano per Sew-Eurodrive un ulteriore contributo verso un ecosistema industriale smart, sostenibile e dagli impatti controllati e misurabili, in linea con la propria vision “Driving the world in a SEWstainable way”.