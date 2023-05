La visione di Sew-Eurodrive per un’industria più collaborativa, digitale e sostenibile in mostra a SPS Italia

Sarà organizzato intorno cinque aree tematiche, riconducibili alla fabbrica connessa e sostenibile e ai principi di Industria 5.0, lo stand con cui Sew-Eurodrive si presenterà all’edizione 2023 di SPS Italia, in programma dal 23 al 25 maggio a Parma.

In queste aree, l’azienda metterà in mostra le sue tecnologie a supporto dei clienti che vogliono intraprendere il percorso verso l’Industry 5.0, un modello di impresa caratterizzato dalla cooperazione uomo-macchina e da un concetto di progresso tecnologico finalizzato a creare un contesto produttivo sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale, per offrire soluzioni e servizi che possano preservare le risorse energetiche e prendersi cura del nostro pianeta.

Un modello che, partendo dal potenziale della digitalizzazione, può abilitare un’interazione a 360 gradi e ridare vita ad un senso di comunità più ampio, inteso non soltanto come cooperazione tra aziende ma anche come apertura e dialogo tra piattaforme e tecnologie.

I concept dello stand

L’incontro tra cooperazione e circolarità e tra digitalizzazione e sostenibilità è al centro del percorso espositivo di Sew-Eurodrive in questa edizione di SPS, all’insegna della Collaborative Automation, sempre più declinata come una maggior apertura di comunicazione e integrazione fra le diverse soluzioni di automazione di macchina e di logistica, presenti nell’impianto produttivo, che mai come oggi devono poter coesistere e interoperare facilmente in un ecosistema di soluzioni diversificate e multivendor.

Un incontro che si sviluppa all’interno di cinque aree tematiche: community; sistemi interoperabili e flessibili; servizi digitali aperti per una Smart Factory rigenerativa; macchine efficienti e connesse; reduce-reuse-recycle.

Il senso di community e le partnership all’insegna della Collaborative Automation

Il senso di Community alla base della Collaborative Automation sarà ripercorso sia nelle aree espositive dello stand che anche nelle partnership espositive con Technology Bsa (Sew-Eurodrive Certified Dealer) e 40 Factory.

Technology Bsa (Pad. 6 stand I025) includerà nella sua esposizione anche i Maxolution Automation Bundles per realizzare veicoli adibiti alla movimentazione intralogistica. Presso lo stand di 40 Factory (Pad. 7 Stand B022) sarà invece possibile vedere un AGV funzionante realizzato da ESN Group, con componentistica di automazione Sew-Eurodrive, all’interno di un’area dimostrativa dedicata.

Sistemi interoperabili e flessibili

L’apertura delle piattaforme di automazione a livelli sia orizzontali che verticali della fabbrica garantisce l’interoperabilità tra macchine e sistemi e una maggiore semplicità di gestione degli impianti. Abilita, inoltre, anche la collaborazione imprescindibile e necessaria tra tutte le aziende all’interno dell’ecosistema (costruttori, fornitori e integratori tecnologici).

Una collaborazione che Sew-Eurodrive spinge fortemente attraverso l’offerta di soluzioni per la Machine Automation (macchine di produzione statiche) e la Logistic Automation destinata alla movimentazione mobile di prodotto (MAS, Cobot), in grado di soddisfare ogni esigenza della moderna Smart Factory.

In questo contesto lo stand dell’azienda (Padiglione 3, Stand F034) ospiterà:

l’ Eurofork Corner , con uno shuttle adibito alle movimentazioni pallet all’interno dei magazzini automatici realizzato da Eurofork S.p.a. ed equipaggiato dalla piattaforma di automazione efficiente, modulare e flessibile Movi-C

, con uno shuttle adibito alle movimentazioni pallet all’interno dei magazzini automatici realizzato da Eurofork S.p.a. ed equipaggiato dalla piattaforma di automazione efficiente, modulare e flessibile Movi-C Il Movidyn Portal, che mostra la flessibilità applicativa, l’efficienza energetica e la connettività nelle operazioni di pick and place grazie all’applicazione dei motori servo decentralizzati CMP, CM3C e alla nuova release di Movidyn Performance

Servizi digitali aperti per una Smart Factory rigenerativa

Lo stand dell’azienda metterà in mostra anche le tecnologie dedicate alla Smart Factory rigenerativa, dove la digitalizzazione di tecnologie e servizi abilita la connettività e la virtualizzazione degli impianti per un monitoraggio in tempo reale e un maggiore efficientamento nella gestione della fabbrica con un’ottimizzazione dei costi.

In questa area dello stand, i visitatori potranno osservare:

APPredict , un’applicazione web-based per smartphone, tablet e PC, progettata appositamente per impianti esistenti o retrofit allo scopo di monitorare lo stato di salute del motoriduttore, attraverso sensori wireless, (grazie ai dati vibrazionali e di temperatura) e ricevere supporto in tempo reale e da remoto

, un’applicazione web-based per smartphone, tablet e PC, progettata appositamente per impianti esistenti o retrofit allo scopo di monitorare lo stato di salute del motoriduttore, attraverso sensori wireless, (grazie ai dati vibrazionali e di temperatura) e ricevere supporto in tempo reale e da remoto IoT Technologies / DriveRadar , piattaforma software as-a-Service per nuove applicazioni di automazione native con Movi-C, che consente di integrare e monitorare lo stato di salute dei componenti installati sulle macchine, linee e interi stabilimenti oltre i confini aziendali in una rete digitale. La connessione, in tempo reale, con l’impianto permette di abilitare l’asset identification, il condition monitoring e, attraverso appositi algoritmi di analytics, la predictive maintenance per massimizzare la disponibilità d’impianto produttivo e scongiurare i fermi produzione improvvisi

, piattaforma software as-a-Service per nuove applicazioni di automazione native con Movi-C, che consente di integrare e monitorare lo stato di salute dei componenti installati sulle macchine, linee e interi stabilimenti oltre i confini aziendali in una rete digitale. La connessione, in tempo reale, con l’impianto permette di abilitare l’asset identification, il condition monitoring e, attraverso appositi algoritmi di analytics, la predictive maintenance per massimizzare la disponibilità d’impianto produttivo e scongiurare i fermi produzione improvvisi 40Factory MAT IIoT Corner , partnership nata per superare i tradizionali confini delle soluzioni IIoT per sfruttare tutti i vantaggi di un impianto interamente connesso. In questo caso un impianto di verniciatura di Geico Taikisha equipaggiato con componenti Sew-Eurodrive e DriveRadar sarà visualizzato sulla piattaforma MAT di 40Factory, per monitorare lo stato di funzionamento generale, i parametri di funzionamento, le condizioni di salute dei componenti elettromeccanici dell’impianto in tempo reale. I dati in arrivo dal campo vengono letti attraverso lo Smart Data Collector di Sew integrato nella soluzione MAT di 40Factory grazie alle interfacce di comunicazione della piattaforma DriveRadar verso altre piattaforme di mercato

, partnership nata per superare i tradizionali confini delle soluzioni IIoT per sfruttare tutti i vantaggi di un impianto interamente connesso. In questo caso un impianto di verniciatura di Geico Taikisha equipaggiato con componenti Sew-Eurodrive e DriveRadar sarà visualizzato sulla piattaforma MAT di 40Factory, per monitorare lo stato di funzionamento generale, i parametri di funzionamento, le condizioni di salute dei componenti elettromeccanici dell’impianto in tempo reale. I dati in arrivo dal campo vengono letti attraverso lo Smart Data Collector di Sew integrato nella soluzione MAT di 40Factory grazie alle interfacce di comunicazione della piattaforma DriveRadar verso altre piattaforme di mercato Live Experience MAT-VR, grazie all’integrazione delle tecnologie 40Factory e Desys nasce l’estensione MAT XR by Linkersys che permette la creazione di un ambiente dove virtualizzare un impianto industriale per un’esperienza immersiva e interattiva. Sarà quindi possibile interagire in ambiente virtuale con l’impianto, visualizzare i dati sullo stato di funzionamento in tempo reale, eseguire procedure di manutenzione per un’esperienza formativa unica nel suo genere.

Macchine efficienti e connesse

Una terza area dello stand sarà dedicata alla connettività di macchina attraverso dispositivi IoT, intesa come capacità di comunicazione, sia orizzontale (machine to machine) che verticale (da e verso sistemi MES, SAP).

Una comunicazione che diventa sempre più un prerequisito indispensabile per macchine moderne ed efficienti a ridotto impatto ambientale e semplici da utilizzare per l’utente finale.

In questo contesto, Sew-Eurodrive presenterà a SPS la Horizontal Form-Fill-Seal machine, una Sustainable Packaging Machine completamente equipaggiata con la piattaforma Movi-C e caratterizzata da una gestione intelligente con recupero dell’energia rigenerativa attraverso l’utilizzo di Power and Energy Solution, in grado di garantire l’arresto di macchina in caso di emergenza e il completamento del ciclo di lavoro in totale sicurezza.

Reduce, reuse, recycle

Un’ultima parte dello stand sarà dedicata all’offerta dell’azienda per l’economia circolare, incentrata lungo i tre principi di “reduce, reuse, recycle” (dall’inglese, riduci, riusa, ricicla).

In questo ambito, Sew-Eurodrive offre soluzioni rigenerative e a ridotto impatto ambientale per una gestione efficiente della Smart Factory, come il programma di Remanufacturing per motoriduttori Up To Next e il Life cycle service.

Il Progetto ImpattoZero di LifeGate

Anche quest’anno Sew-Eurodrive ha deciso di tradurre la propria vision “Driving the world in a Sewstainable way”, mettendo in atto differenti iniziative, tra cui la partnership con LifeGate.

Grazie al progetto “Impatto Zero” di LifeGate, sarà possibile calcolare le emissioni di CO2 associate a tutte le attività e ai consumi della fiera SPS (es: consumi energetici, idrici, produzione di rifiuti, trasporti), al fine di implementare azioni di compensazione, con crediti di carbonio, da attuare all’interno della riserva naturale Bosco Siro Negri, un’area naturale protetta situata all’interno del Parco Regionale Valle del Ticino (tra le città di Pavia e Garlasco).

Il seminario in fiera

L’azienda approfondirà le sue tecnologie e soluzioni anche nel seminario del 24 maggio, con un intervento a cura di Giorgio Lagona, Industry Consultant Airport & Parcel Log di Sew-Eurodrive Italia, dal titolo: “Soluzioni integrate di Software-as-a-Service e Smart Energy Management per impianti produttivi più sostenibili”.

La capacità di “fare di più con meno” è fondamentale per ridurre i costi di produzione, ottenere nuovi margini e preservare l’ecosistema.

Non adeguarsi può significare perdere competizione sul mercato internazionale. Attraverso il proprio intervento, Giorgio Lagona analizzerà le soluzioni disponibili, come la linea di soluzioni modulari Power and Energy Solutions (PE-S) che si indirizza espressamente alle nuove esigenze di approvvigionamento elettrico delle aziende.