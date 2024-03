Eurosoft CutExpert V6: interfaccia utente semplificata e funzionalità avanzate per taglio metallo

Semplicità di utilizzo, ambiente di lavoro ridisegnato, nuovo database e due versioni per numerosissime funzionalità: sono queste le novità salienti della release V6 di CutExpert, la soluzione software avanzata e completa sviluppata e presentata di recente da Eurosoft, realtà italiana specializzata nello sviluppo di sistemi CAD/CAM e hardware applicati al campo dell’automazione per tutte le tecnologie di taglio.

L’azienda, grazie alla continua crescita e al costante investimento sul settore, è riuscita a interpretare le esigenze di cui il cliente ha bisogno e le innovazioni su cui puntare, al fine di migliorare la qualità del lavoro e ridurre i tempi di produzione.

“Fin dagli inizia abbiamo perfezionato la nostra soluzione verticale per il taglio efficiente, modulare e personalizzabile che vanta oggi migliaia di clienti fidelizzati in tutto il mondo”, afferma Gianluca Medini, direttore tecnico della software house fiorentina.

“CutExpert è dunque il risultato di oltre 30 anni di esperienza acquisita sul campo lavorando a fianco di operatori specializzati nel settore, traendo da quest’ultimi tutti gli accorgimenti utili per poter rendere lo strumento sempre più veloce ed efficace e le migliorie apportate in questa release V6 non sono sostanziali ma raccolgono e soddisfano le richieste di una parte della nostra clientela”, aggiunge.

CutExpert: rivoluziona la gestione del taglio nel settore metalmeccanico e HVAC

Grazie a questo impegno oggi CutExpert è una delle suite software più avanzate e complete per una gestione della fase di taglio realmente senza compromessi. Ottimizzare i processi, ridurre gli sprechi e aumentare l’efficienza produttiva non è mai stato così semplice.

CutExpert è ideale per coloro che realizzano oggetti e manufatti in metallo, dalla semplice carpenteria alla creazione di forme complesse per accessori di design, fino alla realizzazione di impianti aeraulici, di aspirazione e coibentazione come testimonia una versione del software dedicata a questo comparto.

CutExpert HVAC, è infatti la versione del software creata specificatamente per tutti coloro che operano in questo ambito e che hanno così la possibilità di realizzare, in pochi semplici passi, tutte le componenti di un impianto.

La libreria composta da più di 180 figure parametriche dedicate permette, infatti, di superare le difficoltà che si possono incontrare e gli errori in cui si può incorrere utilizzando un 3D tradizionale.