L’Italia è ancora il terzo esportatore mondiale di macchinari ad alta intensità di automazione, creatività e tecnologia (comparto che di seguito sarà chiamato in breve ACT), ma il vantaggio costruito in decenni di specializzazione industriale, puntando soprattutto su produzioni di qualità, è sottoposto a pressioni crescenti. La Cina è passata da grande cliente a concorrente sempre più diretto, i mercati in cui si concentrano gli investimenti stanno cambiando e la qualità delle macchine, pur rimanendo un punto di forza riconosciuto, non garantisce più da sola la tenuta delle quote di mercato. Per difendere la competitività servono anche capacità di integrazione, software, servizi, investimenti e presenza commerciale.
BENI STRUMENTALI
L’Italia è ancora la terza potenza mondiale nei macchinari, ma non punta più solo sulla qualità
Nel rapporto Ingenium 2026 di Confindustria e Federmacchine i punti di forza e le nuove sfide per il comparto dei beni strumentali italiani: dalla concorrenza cinese ai mercati emergenti, fino alle dipendenze critiche. L’export ha un potenziale aggiuntivo di 4,9 miliardi con la capacità esistente e di altri 18,3 miliardi con nuovi investimenti…
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ROBOTICA
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