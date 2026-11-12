L’Italia è ancora la terza potenza mondiale nei macchinari, ma non punta più solo sulla qualità

L’Italia è ancora il terzo esportatore mondiale di macchinari ad alta intensità di automazione, creatività e tecnologia (comparto che di seguito sarà chiamato in breve ACT), ma il vantaggio costruito in decenni di specializzazione industriale, puntando soprattutto su produzioni di qualità, è sottoposto a pressioni crescenti. La Cina è passata da grande cliente a concorrente sempre più diretto, i mercati in cui si concentrano gli investimenti stanno cambiando e la qualità delle macchine, pur rimanendo un punto di forza riconosciuto, non garantisce più da sola la tenuta delle quote di mercato. Per difendere la competitività servono anche capacità di integrazione, software, servizi, investimenti e presenza commerciale.