Yaskawa a SPS: nuove soluzioni per l’automazione e l’integrazione dei Big Data

Componenti per la piattaforma di automazione iCube Control, aggiornamenti hardware e software di visualizzazione, la nuova generazione di servosistemi Sigma-X e il nuovo inverter LA700 per ascensori: sono queste le tecnologie che Yaskawa metterà in mostra alla SPS di Norimberga, in programma dal 14 al 16 novembre 2023.

L’azienda, inoltre, dimostrerà come sia fattibile ed efficiente integrare i Big Data con l’approccio iCube Mechatronics nel processo produttivo.

Il fulcro dell’attenzione sarà nuovamente la piattaforma di automazione iCube Control: un sistema completamente coordinato dal punto di vista tecnico che offre una soluzione globale per controller specifici del settore, dall’hardware del controller e software di ingegneria fino alla tecnologia dei chip integrati.

Dopo l’introduzione dell’apposito ambiente software sviluppato, iCube Engineer, e del primo controller di macchina della nuova piattaforma iC9212M-EC – presentati durante l’ultima edizione di SPS Italia –, il portafoglio dell’azienda si arricchisce con la serie iC922x.

Novità anche nel campo degli HMI e Panel PC grazie a innovazioni hardware e software: oltre a numerose nuove funzionalità, la nuova generazione può essere programmata con un nuovo software di visualizzazione integrato nell’iCube Engineer, l’ambiente software della piattaforma iCube Control.

Servoazionamenti e inverter, le novità che Yaskawa porterà in fiera

I visitatori avranno l’opportunità di esplorare il futuro dei servosistemi Yaskawa: con Sigma-X è possibile raggiungere performance di movimento ottimali, elevando la produzione a un livello superiore attraverso la raccolta e l’analisi di dati ad alta precisione.

Contemporaneamente, la serie sarà in grado di sfruttare tutte le funzionalità digitali di iCube Control. Ad esempio, il sistema può garantire un alto livello di disponibilità analizzando i valori caratteristici per rilevare vibrazioni o deviazioni senza la necessità di componenti supplementari.

Presso lo stand dell’azienda (Pad 7 Stand 340), i visitatori potranno anche osservare un’applicazione di avvolgimento High Performance Motion.

Inoltre, dopo l’anteprima a Interlift, durante SPS Yaskawa presenterà in esclusiva la nuova generazione di inverter di frequenza specifici per ascensori, LA700. Queste nuove unità potenti e flessibili, ma più silenziose, possono essere programmate e monitorate da remoto tramite una app dedicata.

Yaskawa risponde inoltre ai recenti cambiamenti nel settore dell’automazione offrendo un’alternativa compatibile disponibile direttamente dal magazzino: il sistema di controllo ad alta velocità 300S+ assicura che l’ambiente di Controllo esistente sia completamente attrezzato per il futuro.

Infine, non mancheranno i robot Yaskawa “made in Europe”: i cobot e i robot industriali Motoman per movimentazione, saldatura, pallettizzazione e molte altre applicazioni.