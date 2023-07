LG CLOi ServeBot, una soluzione robotizzata al servizio della ristorazione

LG Electronics ha introdotto una nuova versione del suo LG CLOi ServeBot (modello LDLTR30), un robot progettato per applicazioni nei settori commerciali dove è richiesta un’interazione diretta con i clienti, come nel campo della ristorazione.

Il LG CLOi ServeBot vanta un sistema di navigazione autonoma veloce e sicuro, capace di adattarsi a vari tipi di superfici, e offre diverse nuove funzioni tra cui un servizio di assistenza che guida i clienti all’interno del punto vendita.

Il LG CLOi ServeBot, lanciato per la prima volta nel 2020, è stato progettato per essere utilizzato in luoghi pubblici come ristoranti, ospedali e uffici, fornendo assistenza diretta ai clienti.

Le nuove funzionalità di LG CLOi ServeBot

Il modello ora offre capacità di movimento più avanzate grazie a sei ruote e sospensioni autonome che permettono spostamenti stabili su vari tipi di pavimentazione, comprese superfici difficili come i tappeti.

Inoltre, una telecamera 3D e un sensore LiDAR (Light Detection and Ranging) garantiscono un trasporto sicuro di cibo e bevande, anche su superfici con una pendenza fino a 5 millimetri.

Il LG CLOi ServeBot è ora dotato di una maggiore capacità di carico, fino a 40 kg, e offre maggiore flessibilità con quattro ripiani facilmente accessibili (21 x 17 pollici), uno dei quali utilizzabile come scomparto principale. Inoltre, il design include vani nella parte superiore, porta bicchieri e un vano inferiore per riporre oggetti come tovaglioli, posate e altri utensili. I ripiani possono essere rimossi e riposizionati con un intervallo fino a 2,8 pollici.

L’ampio display da 10,1 pollici e un comodo sistema di gestione dei contenuti permettono agli operatori di adattare il robot a specifiche esigenze, proiettando video, immagini o testi o impostando la riproduzione di un “viso digitale” in grado di esprimere una vasta gamma di emozioni per un’interazione più fluida con i clienti.

Possibili usi alternativi di LG CLOi ServeBot

Il robot di LG non solo fornisce informazioni utili ai clienti, come consigli sul menu o promozioni in negozio, ma può anche fare pubblicità ai servizi di imprese partner.

I robot LG CLOi ServeBot possono inoltre comunicare tra loro per coordinare i movimenti, garantendo un funzionamento fluido ed efficiente.

“LG CLOi ServeBot è un partner affidabile in grado di svolgere in modo efficiente diverse attività, dal servizio al tavolo all’accompagnamento in struttura, dall’intrattenimento all’offerta di informazioni” ha affermato Roh Kyu-chan, vicepresidente e responsabile della divisione robotica di LG Electronics Business Solutions Company. “Sfruttando la tecnologia robotica autonoma di LG, continueremo a offrire alle persone esperienze a valore aggiunto, nuove ed entusiasmanti”.

Il LG CLOi ServeBot è attualmente disponibile negli Stati Uniti e in Giappone e verrà lanciato in altri paesi in un secondo momento.