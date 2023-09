Robotica di servizio, boom di istallazioni: +48% nel 2022

Nel 2022 prosegue la crescita della robotica di servizio, con le installazioni di nuovi robot per i servizi professionali che hanno raggiunto le 158.000 unità, registrando così un aumento del 48% sul 2021. Diminuiscono invece le installazioni sul fronte consumer, che riportano una flessione del 12% rispetto alla precedente rilevazione.

Sono questi i dati di consuntivo diffusi dall’IFR (la Federazione Internazionale di Robotica) su trend, le applicazioni e gli scenari della robotica di servizio (i dati sulla robotica industriale sono disponibili in questo articolo).

Considerazioni che, è bene precisare, si basano su un campione di 293 compagnie e non su rilevazioni estese all’intero settore ma che, tuttavia, forniscono indicazioni rilevanti sull’evoluzione e sulle prospettive della robotica di servizio.

Un settore che negli ultimi anni sta registrando una sempre maggior attenzione da parte di fornitori – l’analisi per regione evidenzia che il loro numero è cinque volte maggiore a quello dei fornitori di robot industriali –, ma anche degli utilizzatori che cercano proprio nei robot una risposta alla carenza di manodopera, intesa sia come skill mismatch (e quindi impossibilità di reperire sul mercato le competenze richieste) che come mancanza del numero necessario di lavoratori in virtù di un trend di invecchiamento della popolazione.

Robotica di servizio, le 5 applicazioni più diffuse

Tra le applicazioni dei robot di servizio in maggiore crescita vi è l’industria dell’hospitality (ristoranti, hotel e l’industria del turismo in generale), dove si registra un aumento del 125% nell’utilizzo dei robot destinati ai servizi professionali, con circa 24.500 unità vendute nel 2022. Tali applicazioni, seppur in considerevole aumento, devono ancora superare le sfide legate alla regolamentazione e alla sicurezza in contesti caratterizzati da un’elevata presenza di persone e ambienti in continuo cambiamento.

Il maggior numero di unità si registra invece nella logistica (86.000 unità, +44%), dove i robot di servizio sono sempre maggiormente impiegati per far fronte a una carenza di personale che si è accentuata con la pandemia.

Un’altra industria che sta spingendo sull’automazione robotica è quella agricola (+18%, 8.000 unità), dove le preoccupazioni legate alla sicurezza non rappresentano più una barriera per l’automazione.

Anche in questa industria i robot vengono impiegati in risposta a delle sfide del settore: alla carenza di manodopera specializzata sis ta aggiungendo un focus sempre maggiore sui temi della sostenibilità. Quest’ultimo aspetto, in particolare, guiderà un’adozione sempre maggiore: secondo l’IFR, infatti, i robot troveranno sempre maggiore impiego per prevenire l’insorgere di problematicità, sfruttando la possibilità di raccogliere dati in tempo reale.

In crescita anche le applicazioni rivolte ai servizi di pulizia (+8%, 6.900 robot), anche in questo caso in risposta a carenza di personale. Ma non solo, perché le applicazioni sono favorite dall’aumento delle funzionalità che caratterizzano questi robot, sempre più in grado di implementare task in maniera autonoma (come, ad esempio, il rifornimento di acqua e lo svuotamento del cestello) e progettati per facilitare le applicazioni attraverso, ad esempio, l’implementazione di un braccio 3D per ottimizzare la pulizia.

In queste applicazioni i robot vengono impiegati in modalità collaborativa a supporto dell’operatore: ad esempio, il robot viene incaricato di pulire gli spazi più ampi, mentre l’operatore si occupa dei “dettagli”. La regione dove si registrano gli investimenti maggiore è quella dell’Asia Pacifica.

In controtendenza il settore medicale, dove il numero di robot impiegati diminuisce del 4% (attestandosi sulle 9.300 unità).

Robot di servizio, cresce il numero di fornitori: è cinque volte superiore a quello dei fornitori di robot industriale

In cambiamento anche il panorama dei fornitori dei robot di servizio: sono circa mille quelli censiti dall’IFR, dato che è cinque volte superiore rispetto a quello dei fornitori di robotica industriale.

Analizzando il dato per Paese, al primo posto si trovano gli Stati Uniti, seguiti da Cina, Germania, Giappone e Francia.

Analizzando il dato per regioni, invece, al primo posto si posiziona l’Europa, con 426 fornitori (il dato per i robot industriali è di 73), seguita dalle Americhe (258 vs. 9) e dall’Asia, dove si registrano 278 provider di robotica di servizio contro i 95 della robotica industriale.

Per quanto riguarda la dimensione aziendale, l’81% è costituito da PMI, mentre continua il trend decrescente per quanto riguarda le startup.

Robotica di servizio, gli scenari dell’IFR

L’adozione di robot di servizio è in aumento, come abbiamo visto, in risposta alle più grandi sfide che l’industria si trova ad affrontare nel presente (competenze, progressivo invecchiamento della popolazione e ambiente) e trend di cambiamento che stanno spingendo l’industria verso una maggiore centralità dell’uomo a fronte di maggiore efficienza e sostenibilità.

Restano comunque delle sfide che la robotica di servizio dovrà ancora affrontare per facilitare l’implementazione e che, come sottolinea l’IFR, riguardano:

l’integrazione nelle infrastrutture esistenti

accettazione della tecnologia da parte degli utenti, che potrà essere favorita dalla semplicità di utilizzo anche per gli utenti non specializzati

sfide in ambito di regolamentazione: l’interazione con le persone, soprattutto in determinati ambiti applicativi (come nell’assistenza ad anziani e malati) solleva importanti sfide etiche

fase ancora embrionale di software e use case che guideranno l’adozione (come nel caso dei robot umanoidi)